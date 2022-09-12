Ростуризм сообщил о падении спроса на отдых в Крыму на 20%
В прошедшем летнем сезоне спрос на отдых в Крыму сократился на 20% по сравнению с предыдущим годом, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в Telegram-канале.
В Краснодарском крае, напротив, показатели турпотока превысили прошлогодние на несколько процентов, добавила она, не уточнив количественные данные по регионам.
В целом с мая по август в России отдохнули около 25 млн человек, что выше показателей 2021-го и допандемийного 2019 года. Кроме традиционного пляжного отдыха на Черном море туристов привлекали Алтай, Карелия и Байкал, а также дальневосточные регионы — Приморье, Камчатка, Сахалин, отметила глава Ростуризма. Почти в два раза по сравнению с прошлым годом возрос интерес к отдыху на Северном Кавказе. «Новинкой сезона стала Башкирия», — добавила Догузова.
Популярностью пользовались «познавательные городские поездки» в Москву, Санкт-Петербург, Подмосковье, Нижний Новгород, Казань, туры по Золотому Кольцу и городам Русского Севера.
Турпоток в Крым начал снижаться еще в начале года. По данным Росстата, с января по март число постояльцев в гостиницах оказалось почти на 35% ниже, чем годом ранее, а в мае число туристов оказалось на 37% меньше, чем в мае 2021-го. По итогам июня средняя загрузка отелей на полуострове составила 50%, тогда как в прошлом году гостиницы были заполнены более чем на 80%.
Альянс туристических агентств объяснял снижение заполняемости отелей ограничением работы южных аэропортов, в том числе аэропорта Симферополя, и просил РЖД запустить дополнительные поезда, чтобы решить проблему с нехваткой билетов.
В июле глава Крыма Сергей Аксенов назвал регион самым пострадавшим в отношении туризма. По его словам, снижение турпотока составило 32% по сравнению с 2021 годом, однако Аксенов подчеркнул, что предыдущий год был «эксклюзивный» и «тучный».