«Коммерсантъ» узнал о новом складе Ozon в Подмосковье взамен сгоревшему

«Коммерсантъ» узнал о сделке Ozon и НТК по аренде нового склада в Подмосковье

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Маркетплейс Ozon арендовал склад площадью 80 тыс. кв. м в логопарке «PNK Парк Жуковский» в Подмосковье, который принадлежит компании НТК бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Валерия Субботина. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке недвижимости.

По словам собеседников издания, вместо сгоревшего склада в Истре Ozon арендует площади, которые строились для польского ретейлера одежды LPP (владеет брендами Reserved, Cropp, Sinsay, House, Mohito) до того, как он решил уйти из России из-за военных действий на Украине. Представитель российского юрлица ООО «Ре Трэйдинг» подтвердил, что компания отказалась арендовать помещение из-за приостановки работы онлайн-магазина.

Ozon подтвердил, что планирует арендовать склад в Жуковском на 10 лет и запустить его в работу в 2023 году. Руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости Commonwealth Partnership Егор Дорофеев назвал сделку между Ozon и НТК крупнейшей на рынке логистической недвижимости в этом году. Новый склад обойдется холдингу примерно в 500 млн руб., посчитал директор по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков.

Источник «Коммерсанта» на рынке недвижимости сказал, что выбранное место может быть неудобно для маркетплейса, так как находится в другом конце Подмосковья от бывшего склада, однако других логопарков с таким объемом свободных площадей на рынке нет.

Бывший склад Ozon в Истре загорелся 3 августа. Площадь возгорания достигла 55 тыс. кв. м при общем размере в 76 тыс. кв. м, у здания рухнула крыша. Пожарные смогли потушить огонь только спустя сутки, к тушению привлекали два вертолета и поезд. Пострадали 11 человек, еще двоих доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Читайте на РБК Pro Pro Почему Россия не сможет пойти по иранскому пути в ИТ-секторе Почему Россия не сможет пойти по иранскому пути в ИТ-секторе Статьи Pro Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях Статьи Pro Восемь советов для тех, кто хочет научиться бегать регулярно Восемь советов для тех, кто хочет научиться бегать регулярно Инструкции Pro Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Инструкции Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro Ваши деньги застряли в рекламных кабинетах Google и Facebook*. Что делать Ваши деньги застряли в рекламных кабинетах Google и Facebook*. Что делать Инструкции Pro Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно Инструкции Pro Почему появляется алкогольная зависимость и как ее распознать Почему появляется алкогольная зависимость и как ее распознать Инструкции

Следственный комитет назвал в качестве возможных причин возгорания короткое замыкание, нарушение техники безопасности при сварке и неосторожное обращение с источниками тепла. Ведомство возбудило дело по статье об оказании небезопасных услуг.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивал потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в сумму свыше 10 млрд руб. Здание склада застраховано в «АльфаСтраховании» на 6 млрд руб., а содержимое — в «Ингосстрахе» на 11 млрд руб.



