«Коммерсантъ» узнал о новом складе Ozon в Подмосковье взамен сгоревшему
Маркетплейс Ozon арендовал склад площадью 80 тыс. кв. м в логопарке «PNK Парк Жуковский» в Подмосковье, который принадлежит компании НТК бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Валерия Субботина. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке недвижимости.
По словам собеседников издания, вместо сгоревшего склада в Истре Ozon арендует площади, которые строились для польского ретейлера одежды LPP (владеет брендами Reserved, Cropp, Sinsay, House, Mohito) до того, как он решил уйти из России из-за военных действий на Украине. Представитель российского юрлица ООО «Ре Трэйдинг» подтвердил, что компания отказалась арендовать помещение из-за приостановки работы онлайн-магазина.
Ozon подтвердил, что планирует арендовать склад в Жуковском на 10 лет и запустить его в работу в 2023 году. Руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости Commonwealth Partnership Егор Дорофеев назвал сделку между Ozon и НТК крупнейшей на рынке логистической недвижимости в этом году. Новый склад обойдется холдингу примерно в 500 млн руб., посчитал директор по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков.
Источник «Коммерсанта» на рынке недвижимости сказал, что выбранное место может быть неудобно для маркетплейса, так как находится в другом конце Подмосковья от бывшего склада, однако других логопарков с таким объемом свободных площадей на рынке нет.
Бывший склад Ozon в Истре загорелся 3 августа. Площадь возгорания достигла 55 тыс. кв. м при общем размере в 76 тыс. кв. м, у здания рухнула крыша. Пожарные смогли потушить огонь только спустя сутки, к тушению привлекали два вертолета и поезд. Пострадали 11 человек, еще двоих доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Следственный комитет назвал в качестве возможных причин возгорания короткое замыкание, нарушение техники безопасности при сварке и неосторожное обращение с источниками тепла. Ведомство возбудило дело по статье об оказании небезопасных услуг.
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивал потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в сумму свыше 10 млрд руб. Здание склада застраховано в «АльфаСтраховании» на 6 млрд руб., а содержимое — в «Ингосстрахе» на 11 млрд руб.