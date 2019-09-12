РЖД обещали построить за 4,3 млрд руб. инфраструктуру для завода Лисина

РЖД обещали реконструировать подъездные пути для НЛМК Владимира Лисина за 4,3 млрд руб. Это первый случай партнерства монополии и грузоотправителей в современной России

«Российские железные дороги» (РЖД) в конце августа одобрили расширение инфраструктуры для Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина за 4,3 млрд руб. Об этом говорится в протоколе заседания инвесткомитета РЖД (у РБК есть копия документа).

Протокол еще не подписан, но стороны 12 сентября подписали соглашение, зафиксировавшее обязательства РЖД «по перевозке грузов в согласованных объемах, в том числе за счет необходимого развития инфраструктуры и при сохранении принципов недискриминационного доступа к инфраструктуре», говорится в пресс-релизах госкомпании и НЛМК.

Как сообщил РБК, НЛМК попросил РЖД вложить 4,3 млрд руб. в расширение инфраструктуры, чтобы к 2021 году «расшить ряд узких мест», в первую очередь станций примыкания Чугун-2 и Казинка. Металлургической компании это необходимо, чтобы нарастить производство стали на 1 млн т и перевести из портов Прибалтики в российские еще 0,8 млн т чугуна (всего в 2018 году НЛМК направил на экспорт 6,86 млн т стали и чугуна).

Согласно протоколу НЛМК планирует увеличить перевозки по сети РЖД к 2025 году до 55,2 млн т (сейчас около 50 млн т в год). Сама компания также планирует потратить 11,5 млрд руб. на развитие транспортной инфраструктуры: реконструировать станции в Липецке и Белгородской области, а также закупить локомотивы и подвижной состав. Кроме того, НЛМК попросила у РЖД 8-процентную скидку на перевозку слябов (стальных полуфабрикатов), но решения об этом пока нет.

«В истории современной России это, пожалуй, первый случай подобного сотрудничества крупных грузоотправителей и РЖД», — сказал РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. С учетом возрастающего дефицита пропускной способности железной дороги этот пример может дать старт многим инфраструктурным проектам, которые требуют реализации, считает он. Эксперт привел как пример предложение бизнесмена Дмитрия Босова построить Северомуйский туннель-2 для перевозки дополнительных объемов угля в порты Дальнего Востока. Босов предлагает самостоятельно построить его за свои деньги в обмен на приоритетный доступ к БАМу и Транссибу на 25 лет для перевозки 50 млн т грузов в год. Но эту инициативу пока не одобрили в РЖД, и она вызывает недовольство у других крупных грузоотправителей и железнодорожных операторов.