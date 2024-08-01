В Москве таксистов начнут тестировать на знание достопримечательностей

С августа в Москве введут предварительную аттестацию водителей такси, а уже с марта она станет обязательной. Тест будет включать в себя десять вопросов по трем блокам, чтобы его сдать, необходимо будет ответить на восемь из них

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Москве с 12 августа введут аттестацию водителей такси на знание правил работы в сфере, сообщил заместитель главы дептранса Владимир Макаров на форуме МЕФТ, передает корреспондент РБК.

«В этом году мы вводим аттестацию водителей такси. С 12 августа водители могут пройти предварительную аттестацию. Мы определили переходный период с 12 августа до 1 марта (2025 года. — РБК). После этого числа аттестация будет обязательной», — сказал Макаров.

Также на форуме была представлена презентация предстоящего нововведения (есть у РБК), из которой следует, что тест для таксистов будет состоять из десяти вопросов, а чтобы успешно сдать его, нужно будет ответить правильно на восемь из них.

Сам тест будет проходить по трем блокам знаний:

вопросы на знание правил перевозки пассажиров и багажа такси;

расположение значимых объектов культурного наследия и объектов, занимаемых органами государственной власти, а также транспортных, спортивных, социальных объектов и путей подъезда к ним;

порядок действий в чрезвычайных ситуациях.

Для того чтобы сдать тест, водителю нужно будет войти в личный кабинет в КИС «АРТ» (комплексная информационная система «Аналитика работы такси», действующая в Москве и Подмосковье система контроля таксистов. — РБК). Ссылка на прохождение аттестации будет активна, если профиль водителя заполнен полностью, говорится в презентации.