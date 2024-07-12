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Нелегальным мигрантам предложили запретить работать курьерами и в такси

Новый вариант законопроекта о платформенной занятости позволит исключить оказание услуг нелегальными мигрантами. Документ внесут в Думу до конца сессии, которая заканчивается 4 августа
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Цифровые платформы-­агрегаторы могут обязать контролировать соблюдение миграционного законодательства их пользователями, в том числе курьерами и таксистами. Это следует из новой версии законопроекта о платформенной занятости, с которой ознакомились «Ведомости».

Представитель Минтруда объяснил изданию, что новый вариант законопроекта позволит исключить оказание услуг мигрантами, у которых нет необходимых документов для осуществления трудовой деятельности в России.

«Ведомости» пишут, что обсуждение законопроекта, которое длилось около двух лет, близится к финальной стадии и внесению в Госдуму. Руководитель рабочей группы по разработке документа Андрей Исаев заявил изданию, что концепцию в целом одобрили на совещании у председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Он поручил внести законопроект в Думу, подчеркнув, что это только начало регулирования сферы и документ будет совершенствоваться по мере развития платформенной занятости.

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По словам Исаева, документ внесут в Госдуму до конца сессии, которая заканчивается 4 августа. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Версия, которая обсуждалась 10 июля, не является финальной, так как «социальные партнеры» (представители профсоюзов и др.) высказали замечания к проекту, отметил Исаев. Собеседники издания подчеркнули, что в документ будут вносить небольшие изменения, к примеру, будет предусмотрена возможность платформенных занятых вступать в профсоюзы.

Авторы законопроекта уже предложили восемь новых пунктов, которые необходимо будет выполнять площадкам, их число выросло до 19. К примеру, платформы будут обязаны предоставлять преференции тем пользователям, которые самостоятельно делают взносы в пенсионные, социальные и медицинские программы страхования. Ранее предполагалось, что это будет только правом площадок.

В новой версии исключили возможность штрафовать за ненадлежащее исполнение заказа, а только ограничивать доступ к платформе и применять меры ответственности, которые предусмотрены договором гражданско-правового характера (ГПХ).

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Регулирование распространится только на площадки, включенные в реестр цифровых платформ, который ведет Федеральная налоговая служба (ФНС). Из новой версии законопроекта следует, что вступление в него будет обязательным, а не добровольным, как предполагалось ранее. При этом изменения не коснутся досок объявлений (к примеру, «Авито», Profi.ru и YouDo), а также отношений, связанных с наймом и предоставлением недвижимого имущества (ЦИАН, «Островок», Booking и др.).

«Потому что если не входишь в реестр, ты не можешь считаться платформой, а значит, можно нарваться на интерпретацию его отношений с исполнителем как трудовых и уплату необходимых страховых взносов», — объяснил «Ведомостям» заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.

Исследование НИУ ВШЭ показало, что средний доход россиян, постоянно или эпизодически работающих через различные онлайн-платформы, за два года вырос более чем на 40% — с 15 тыс. до 21,3 тыс. руб. в месяц. Больше всего (на 55%) вырос средний месячный доход от такой занятости у тех, для кого она является основной работой, — с 31,5 тыс. до 48,8 тыс. руб.

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Теги
Георгий Смирнов
нелегальные мигранты агрегаторы законопроект
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