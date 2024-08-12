Почему развитие внутреннего туризма невозможно без малого бизнеса

Некрупный бизнес формирует каркас индустрии путешествий внутри России, обеспечивает развитие инфраструктуры туризма и гостеприимства даже в отдаленных уголках страны и создает новые точки притяжения, считают эксперты

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Малое и среднее предпринимательство (МСП) вносит существенную лепту в рост отечественной индустрии туризма, который она демонстрирует в последние годы. В числе прочего бизнес сегодня обращает внимание на новые форматы инфраструктуры и средств размещения. В частности, по данным Российского союза туриндустрии (РСТ), с 2018 по 2023 год серьезно увеличилось (в 40 раз) количество глэмпингов. «Глэмпинг» — производное от «гламурный» и «кемпинг»: формат оборудованных в природных локациях мобильных, но при этом благоустроенных, средств размещения гостей с элементами отельного обслуживания.

По прогнозам экспертов РСТ, к концу 2024 года количество таких объектов может вырасти до 700, на 27%. Этот тренд находится в русле мировых тенденций — средний рост рынка глэмпингов в мире до 2025 года, по данным Grand View Research, составит 12,5%.

МСП может более гибко и быстро адаптироваться к новым тенденциям, глобальным вызовам, изменениям в предпочтениях клиентов, комментирует заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова: «Например, адаптация проявляется в активном участии малого бизнеса в новых проектах в перспективных нишах, одна из которых — глэмпинги и кемпинги». Интересными направлениями, по словам замминистра, являются агротуризм и этнотуризм, в регионах развиваются туристические объекты с традиционными развлечениями, ремеслами, гастрономией.

Малые формы размещения — это очень популярный сегодня сегмент, подтверждает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич: «Следуя законам рынка, спрос рождает предложение — сюда активно заходит малый и средний бизнес». При этом, по его словам, для функционирования и развития в этом сегменте «не требуются слишком большие деньги». Некрупные инвесторы в гостиничном и туристическом сегменте присутствовали всегда, видоизменяются только объекты их вложений — если раньше это были гостевые дома или коттеджи в аренду, то сегодня нишу заняли глэмпинги, поясняет старший консультант подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CORE.XP (ранее российский офис CBRE) Ксения Непомнящих.

Для открытия своего дела — отеля, ресторана, аптеки и других видов бизнеса — предпринимателю необходимо получить лицензию или разрешение. Раньше приходилось собирать в бумажном виде пакеты документов, а потом лично предоставлять одну и ту же информацию сразу в несколько ведомств. В 2021 году правительство запустило пилотный проект для ее упрощения. Он реализуется под руководством вице-премьера — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. Сейчас получить необходимые документы можно на портале «Госуслуги» — свыше 420 наиболее востребованных бизнесом видов разрешительных режимов, включая 51 лицензию. Простой порядок действий позволяет предпринимателю пользоваться сервисом интуитивно. В режиме реального времени можно отслеживать ход рассмотрения своего обращения.

За счет одних только крупных проектов и масштабных курортов невозможно формирование полноценной туристической отрасли, говорит член президиума «Опоры России», председатель комитета по инфраструктуре и земельно-имущественным отношениям Марина Ненарокова: «Особенно это актуально для небольших городов и сел, природных территорий, удаленных от крупных городских агломераций, куда путешественники просто не поедут, если там не создать точки притяжения». В таких дестинациях (привлекательных для туристов локациях), по словам Марины Ненароковой, малый и даже микробизнес участвует в создании мини-отелей, гостевых домов, кемпингов и глэмпингов, объектов автотуризма и придорожного сервиса, малых музеев, объектов досуга и развлечений.

Татьяна Илюшникова также подчеркивает важность для туриндустрии сегмента народно-художественных промыслов, где благодаря развитию внутреннего туризма и интереса к национальным культурам общая годовая прибыль предпринимателей в последние годы составляет в среднем более 24 млрд руб.

Почему предприниматели выбирают туризм

Сегмент внутреннего туризма в РФ продолжает уверенный рост. В прошлом году, по данным РСТ, число турпоездок по стране увеличилось по отношению к 2022-му на 20%, до 78 млн. В январе-феврале 2024 года число гостей, остановившихся в отелях, санаториях и других средствах размещения, по информации Минэкономразвития РФ, выросло на 12,6%, до 10,9 млн человек. К концу текущего года эксперты ожидают повышения числа путешествий по стране на 15%.

Туристическая отрасль сегодня растет серьезными темпами за счет развития внутреннего туризма, говорит Татьяна Илюшникова: «Роль сыграли в том числе ограничения в период ковида и санкций, специальный нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» и меры поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», программы туристического кешбэка, повышение качества инфраструктуры». Сегодня в индустрии гостеприимства, по словам замминистра, работает более 75 тыс. субъектов МСП.

С начала 2024 года в этой индустрии открыто около 2,5 тыс. малых и средних компаний, отмечает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич: «Сегодня 67% от всей занятости в гостиничном секторе обеспечивают именно малые и средние предприятия. В ряде регионов существенная доля в МСП-секторе — это как раз туристические компании». Причем период жизни малого и среднего бизнеса в туризме, по его словам, в среднем выше, чем в целом по сектору МСП — 8,4 против 7,2 года соответственно.

Александр Исаевич связывает это в числе прочего с активной господдержкой предпринимательства в сфере туризма, объемы которой, по его словам, в 2023 году составили 52 млрд руб. (на 68% больше, чем годом ранее). По сравнению с 2019-м, когда был запущен нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», госпомощь увеличилась почти в пять раз.

Сегодня по этому нацпроекту для бизнеса и самозанятых предусмотрены всесторонние меры поддержки: финансовой, образовательной, юридической, рекламно-маркетинговой, консультационной, включая темы бюджетирования, налогообложения, бухгалтерии, привлечения инвестиций. Всего более 800 видов. Доступ к ним максимально прост — через онлайн-платформу МСП.РФ и центры «Мой бизнес», которые находятся по всей стране.

Сегодня у МСП растет запрос на заемное финансирование, предприниматели готовы вкладываться, развивать гостиничную инфраструктуру, говорит Александр Исаевич. За первый квартал 2024 года малый и средний бизнес, по его словам, привлек по линии нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» 13,4 млрд руб., рост тут составил на 11% год к году. Кроме того, на 42% увеличилось количество выданных кредитов — их получили более 1 тыс. предпринимателей. Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявлял, что в 2023 году МСП в сфере гостиничного бизнеса привлекли 95 млрд руб. кредитов, 24 млрд руб. из которых — на строительство.

Кроме того, по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» предприниматели имеют возможность получить дополнительную субсидию на создание быстровозводимых модульных средств размещения. На 2023–2024 годы программе, по решению правительства РФ, выделили дополнительное финансирование в размере 10 млрд руб., за счет чего будет поддержано более 430 проектов в 58 регионах. С учетом проектов, получивших помощь по программе ранее, в 66 регионах будет построено 14,5 тыс. новых номеров.

Дополнительные инструменты для помощи МСП в сфере туризма, по словам Татьяны Илюшниковой, разрабатывают регионы: субъекты предлагают более 450 мер поддержки—преимущественно также на базе центров «Мой бизнес». Замминистра, в частности, приводит пример Новгородской области, где гостиницы и организации общепита могут компенсировать затраты на обучение персонала. В Мордовии бизнесу доступен микрозаем «Туризм» по ставке 1% годовых. В Челябинской области — услуги по подбору кадров, размещению рекламы. В Якутии — гранты на развитие туристической инфраструктуры. Во Владимирской области — субсидии на поддержку инициатив по созданию частных музеев.

Как работает господдержка МСП в сфере туризма на практике

Региональные проекты часто работают в синергии с национальными. Так, региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в Тюменской области использует возможности сразу двух нацпроектов: «Малое и среднее предпринимательство» и «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря этому проекту и субсидии в размере более 8,6 млн руб. от областного департамента потребительского рынка и туризма в экопарке «Турист» в Ялуторовском районе появился первый в регионе пятизвездочный купольный отель. Он состоит из трех комфортабельных сфер в экостиле с панорамными видами на древнее озеро Сингуль и другие красоты местной природы. Летом гостям здесь доступны пляж, прокат лодок и сапбордов, спортинвентаря, веревочный парк, видовые качели. Зимой — ледяная горка и прокат лыж. «Турист» — один из примеров удачного взаимодействия власти и бизнеса. Объект является городским, участок — в аренде и находится на территории района», — комментирует заместитель главы Ялуторовского района Александр Аверин. Инициатором проекта стал молодой предприниматель Егор Ефимов.

Реализация проекта глэмпинга «Загорские дубки» в Иглинском районе Республики Башкортостан стала возможна благодаря консалтинговой и финансовой поддержке, полученной предпринимателем Марией Пацковой благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Однажды побывав на отдыхе в загородном глэмпинге, она вдохновилась удобством и доступностью этого формата и решила использовать идею в собственном проекте. Привлечь необходимые для строительства 5 млн руб. в виде льготного займа в Башкирской микрокредитной компании ей помогли в центре «Мой бизнес» города Белебей. С учетом высокого спроса Мария Пацкова планирует расширение проекта и усовершенствование сервиса.

Развитие глэмпинга «Ёква» в природном парке «Река Чусовая», стало возможно также благодаря господдержке по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Глэмпинг носит имя расположенного рядом старинного уральского поселка в окрестностях Нижнего Тагила. Сейчас это летний шатровой лагерь на первой береговой линии, откуда гости имеют возможность отправляться в сплавы по реке. На открытие своего дела предприниматель Елизавета Натименко в свое время получила 250 тыс. руб. по линии нижнетагильского управления социальной политики. А в центре «Мой бизнес» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства ей помогли с оформлением документов для открытия ИП, созданием бизнес-плана для получения социального контракта, консультировали по вопросам бухгалтерии.

В чем нуждается малый бизнес в индустрии путешествий

У представителей малого и среднего бизнеса часто возникают проблемы с залогами, получить банковское финансирование практически нереально, отмечает Александр Исаевич: «С учетом этого, в рамках программы «зонтичных» поручительств от Корпорации МСП (упрощенный процесс получения кредита, при котором до 50% риска предпринимателя корпорация берет на себя) сегодня предусмотрены дополнительные стимулы — отдельный лимит «зонтичных» механизмов конкретно для индустрии гостеприимства и модернизации гостиничных комплексов мы запустили. Он поможет предпринимателям до конца года получить 30 млрд руб.».

Еще одна проблема, по словам Александра Исаевича, — сложность получения МСП льготных инвестиционных кредитов. Для ее решения на цифровой платформе МСП.РФ запущен Центр поддержки инвестиционного кредитования (ЦПИК). «Через ЦПИК специалисты Корпорации МСП помогают структурировать проекты бизнеса для привлечения льготных заемных средств и оказывает поддержку при направлении проекта в банк, выстраивая коммуникации с ним», — поясняет эксперт.

Татьяна Илюшникова в свою очередь подчеркивает тему кадрового дефицита в туриндустрии. По ее словам, к 2030 году здесь может понадобиться дополнительно примерно 400 тыс. сотрудников. Проблему, по словам замминистра экономического развития, предполагается решать за счет повышения производительности труда (как минимум на 26% за этот период), внедрения искусственного интеллекта и роботизации, а также развития обучающих программ и корпоративных университетов, которые будут отвечать реальным запросам рынка и работать в партнерстве с бизнесом.

По словам Марины Ненароковой, участники рынка сегодня также ждут от государства отдельных мер поддержки при создании малых средств размещения до 120 номеров, легализации формата гостевых домов, сокращения ряда административных барьеров, приоритетного выделения земельных участков. Также она говорит о необходимости разработки специальных стандартов для новых форматов туристических объектов. «В том же сегменте глэмпингов сегодня достаточно много красивых качественных объектов, но есть и такие, которые практически дискредитируют само название. Поэтому здесь нужны определенные стандарты качества и контроль за их соблюдением», — считает представитель «Опоры России».