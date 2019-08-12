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CBS $85 (+73,82%) прогноз Deutsche Bank к 01.07.20
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Экс-менеджер «Суммы» отказался судиться с ОЗК из-за бонуса
Экс-менеджер «Суммы» Алексей Чураков пытался через суд взыскать с Объединенной зерновой компании бонус за работу в совете директоров, но проиграл и не будет обжаловать решение. Счета компании арестованы по делу против Магомедовых
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Девятый апелляционный суд Москвы отклонил иск бывшего директора по инвестициям группы «Сумма» Алексея Чуракова о взыскании с Объединенной зерновой компании (ОЗК) вознаграждения за работу в совете директоров компании в 2017–2018 корпоративном году в размере 3,2 млн руб. Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в картотеке арбитражный дел. Причина — арест счетов ОЗК в рамках уголовного дела против экс-совладельца «Суммы» и ОЗК Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

«Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции установил, что в производстве Следственного департамента МВД России находится уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств (Магомедовы — фигуранты этого дела. — РБК) при исполнении государственного контракта в особо крупном размере по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», — говорится в постановлении апелляционного суда от 26 июня, который оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы от 27 марта, который также ранее отклонил иск Чуракова. В рамках этого уголовного дела (Магомедовы, арестованные в марте 2018 года, обвиняются в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате) Тверской районный суд Москвы наложил арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ОЗК, указано в документе.

Чураков, работавший в «Сумме» с февраля 2012 года, 30 июня 2017 года был избран в совет директоров ОЗК, в которой группе принадлежало 50% минус одна акция. 29 июня 2018 года собрание акционеров ОЗК решило выплатить членам совета директоров (за исключением госслужащих) вознаграждение за работу в 2017–2018 корпоративном году в размере 22,4 млн руб., из них Чуракову — 3,7 млн руб., сказано в постановлении суда. Не получив эти деньги, топ-менеджер и пошел в суд.

Чураков, который летом 2018 года вышел из совета директоров ОЗК, сказал РБК, что не будет оспаривать постановление суда. «Не буду», — ответил он на соответствующий вопрос. Представитель ОЗК отказался от комментариев.

В феврале 2019 года пакет «Суммы» в ОЗК за долги забрал ВТБ в рамках урегулирования «значительной части обязательств группы «Сумма» в сфере строительства перед банком». На базе ОЗК, подконтрольного ей Новороссийского комбината хлебопродуктов и других активов ВТБ планирует создать зерновой кластер. «Будем взаимодействовать с правительством и пытаться выстроить [работу]. Логистика зерна сейчас достаточно эффективная. Сегодня премьер сказал, что сельское хозяйство подняли, рост большой. Попробуем здесь поработать пару лет», — заявлял РБК предправления банка Андрей Костин.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: «Сумма», Зиявудин Магомедов
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