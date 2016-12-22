FT нашла «русский след» в строительстве «башни Трампа» в Торонто

Газета пытается найти связь строительства небоскреба в Канаде с «русскими деньгами». Представители Трампа настаивают, что только управляли зданием и не имеют отношения к его возведению

Trump International Hotel and Tower Toronto (Фото: FA Bobo / PIXSELL / PA Images / ТАСС)

Газета Financial Times опубликовала расследование об источниках финансирования строительства небоскреба Trump International Hotel and Tower Toronto в Канаде, где партнером будущего президента США Дональда Трампа выступал канадский бизнесмен российского происхождения Алекс Шнайдер и его компания Midland Group.

В управляющей недвижимостью Трампа Trump Oragnization заявили FT, что не имели отношения к строительству 65-этажного небоскреба, а только управляли им до ноября 2017 года. Сейчас башня не носит имени Трампа, а называется ​The Adelaide Hotel Toronto.

​«Юридические документы, авторизованные заявления и два десятка интервью с людьми, знакомыми с проектом, а также те деньги, которые проходили через него, показывают, что строительство небоскреба связывает президента США с темным постсоветским миром, где сливаются политика и личное обогащение», — пишет FT.

Деньги в строительство высотки владелец Talon International Development Inc. Алекс Шнайдер вложил после продажи в 2010 году другого своего актива — металлургического завода «Запорожсталь», расположенного на Украине, пишет FT. Кому был продан завод, не сообщалось. Сумма сделки составила $850 млн.

Газета Wall Street Journal в мае прошлого года сообщала, что покупателем завода стал российский Внешэкономбанк (ВЭБ). Теперь FT пишет, что в сделке был учтен некий «секретный» комиссионный платеж на сумму $100 млн, который шел через цепочку кипрских компаний и предназначался для посредника из России, который должен был обеспечить беспроблемное заключение сделки. Газета также называет имя этого человека — им был бывший руководитель Государственного управления делами Украины, экс-глава НАК «Нафтогаз Украины» Игорь Бакай (сейчас обвиняется в России в мошенничестве, находится под домашним арестом). Бакай в письменных показаниях в суде подтвердил получение этих средств, но от комментариев FT отказался, мотивируя это решение запретом суда на общение с прессой на время расследования.

Кроме того, Шнайдер продал этот завод не совсем по своей воле, указывает FT. Из документов арбитражного суда, в которых изложена суть споров Шнайдера с его партнером по Midland Group Эдуардом Шифриным, следует, что тот уговаривал Шнайдера пойти на эту сделку, мотивируя это тем, что в продаже «Запорожстали» заинтересованы близкие к российскому правительству люди. ВЭБ от комментариев FT отказался.

Другим претендентом на покупку «Запорожстали» был украинский предприниматель Ринат Ахметов, который уже договорился о покупке завода, когда появился «связанный с Россией» покупатель. В итоге он отказался от сделки, за что получил $50 млн компенсации, пишет FT со ссылкой на судебные документы.

Комментируя сделку и компенсационный платеж, Шифрин говорил в суде, что это обычная практика. «Я даже не знал, предназначается ли он только Бакаю или кому-то еще, кого он представляет», — цитирует его FT. Шнайдер, в свою очередь, обвинял в даче взяток российским чиновникам Шифрина.

Газета настаивает, что вырученные от продажи завода деньги частично ($40 млн) были использованы для строительства небоскреба в Торонто. Исходя из слов Шнайдер и Шифрина, газета предполагает, что $100 млн пошли на взятки неназванным российским чиновникам, что является нарушением канадских законов, а также связывает «русские деньги» со строительством небоскреба.

И Шнайдер, и Шифрин отказались дать интервью или ответить на вопросы FT. Их адвокаты заявили, что арбитражные документы являются конфиденциальными.