ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,64 61,73 EUR Нал. 73,15 72,06 USD Бирж. 62,14 -0,22 EUR Бирж. 72,56 -0,27 USD ЦБ. 62,21 +0,11 EUR ЦБ. 72,68 -0,17 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6173,50 -194,90 IMOEX 2317,40 -0,80% RTSI 1174,64 -0,99% Brent 73,30 -4,02% DJIA 24871,26 +0,69% Nasdaq 7786,18 +0,90%
FT нашла «русский след» в строительстве «башни Трампа» в Торонто
Лента новостей
В Сочи фура вылетела на железную дорогу и остановила движение 10 поездов 17:47, Общество Балакину отказали в регистрации на выборы мэра Москвы 17:46, Политика «Лужники» после чемпионата мира отдадут сборной России по футболу 17:44, Спорт Путин наградил певицу Валерию орденом Дружбы 17:44, Общество Как выглядят сердце IKEA и дома ее сотрудников 17:43, Стиль МИД обвинил НАТО во взгляде на безопасность через призму холодной войны 17:42, Политика Путину рассказали о предотвращенном выводе из России 50 млрд руб. 17:39, Политика На Ямале ветерана не везли в больницу из-за нежелания портить статистику 17:16, Общество Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 17:15, Спецпроект РБК Спорт СМИ узнали о 20-минутной встрече Порошенко и Трампа в Брюсселе 17:13, Политика В Саратовской облдуме уточнили причину проверки слов депутата от КПРФ 17:11, Политика Путин исключил Максима Шевченко из совета под своим руководством 17:09, Политика Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов на выборы мэра столицы 17:08, Политика Столтенберг заявил о приверженности всех стран НАТО альянсу 17:08, Политика Как правильно подобрать солнцезащитные очки 17:08, РБК Стиль и Roberto Cavalli Алена Остапенко за час проиграла в полуфинале Уимблдона 17:07, Спорт Атлантические скрепы: на сколько НАТО переживет Дональда Трампа 16:59, Мнение Менеджер Ротенберга получил долю в двух крупных месторождениях «Газпрома» 16:55, Бизнес МИД назвал учения США и Украины в Черном море «игрой с огнем» 16:51, Политика 3 кейса и технология быстрой экономии на обслуживании автопарка 16:50, РБК и «Шелл» Власти Москвы изменят правила допуска автомобилей на выделенные полосы 16:43, Политика Quote Практикум: кто больше всего заработал на дивидендах 16:41, Quote Стоит ли покупать Ripple: монета подешевела до $0,43 16:34, Крипто LG Electronics открыла первый премиальный магазин в России 16:31, Партнерский материал Власти подсчитали посетивших Москву во время ЧМ туристов 16:31, Общество Путин назначил Козака спецпредставителем по Молдавии 16:27, Политика Трамп пообещал «разобраться с Сирией» во время разговора с Путиным 16:27, Политика МИД заявил о «завершающей стадии» освобождения юга Сирии 16:17, Политика
FT нашла «русский след» в строительстве «башни Трампа» в Торонто
Бизнес, 14:04
0
FT нашла «русский след» в строительстве «башни Трампа» в Торонто
Газета пытается найти связь строительства небоскреба в Канаде с «русскими деньгами». Представители Трампа настаивают, что только управляли зданием и не имеют отношения к его возведению
Trump International Hotel and Tower Toronto (Фото: FA Bobo / PIXSELL / PA Images / ТАСС)

Газета Financial Times опубликовала расследование об источниках финансирования строительства небоскреба Trump International Hotel and Tower Toronto в Канаде, где партнером будущего президента США Дональда Трампа выступал канадский бизнесмен российского происхождения Алекс Шнайдер и его компания Midland Group.

В управляющей недвижимостью Трампа Trump Oragnization заявили FT, что не имели отношения к строительству 65-этажного небоскреба, а только управляли им до ноября 2017 года. Сейчас башня не носит имени Трампа, а называется ​The Adelaide Hotel Toronto.

​«Юридические документы, авторизованные заявления и два десятка интервью с людьми, знакомыми с проектом, а также те деньги, которые проходили через него, показывают, что строительство небоскреба связывает президента США с темным постсоветским миром, где сливаются политика и личное обогащение», — пишет FT.

Деньги в строительство высотки владелец Talon International Development Inc. Алекс Шнайдер вложил после продажи в 2010 году другого своего актива — металлургического завода «Запорожсталь», расположенного на Украине, пишет FT. Кому был продан завод, не сообщалось. Сумма сделки составила $850 млн.

Газета Wall Street Journal в мае прошлого года сообщала, что покупателем завода стал российский Внешэкономбанк (ВЭБ). Теперь FT пишет, что в сделке был учтен некий «секретный» комиссионный платеж на сумму $100 млн, который шел через цепочку кипрских компаний и предназначался для посредника из России, который должен был обеспечить беспроблемное заключение сделки. Газета также называет имя этого человека — им был бывший руководитель Государственного управления делами Украины, экс-глава НАК «Нафтогаз Украины» Игорь Бакай (сейчас обвиняется в России в мошенничестве, находится под домашним арестом). Бакай в письменных показаниях в суде подтвердил получение этих средств, но от комментариев FT отказался, мотивируя это решение запретом суда на общение с прессой на время расследования.

Кандидат-небоскреб: как миллиардер Дональд Трамп заработал $10 млрд
Бизнес

Кроме того, Шнайдер продал этот завод не совсем по своей воле, указывает FT. Из документов арбитражного суда, в которых изложена суть споров Шнайдера с его партнером по Midland Group Эдуардом Шифриным, следует, что тот уговаривал Шнайдера пойти на эту сделку, мотивируя это тем, что в продаже «Запорожстали» заинтересованы близкие к российскому правительству люди. ВЭБ от комментариев FT отказался.

Другим претендентом на покупку «Запорожстали» был украинский предприниматель Ринат Ахметов, который уже договорился о покупке завода, когда появился «связанный с Россией» покупатель. В итоге он отказался от сделки, за что получил $50 млн компенсации, пишет FT со ссылкой на судебные документы.

Комментируя сделку и компенсационный платеж, Шифрин говорил в суде, что это обычная практика. «Я даже не знал, предназначается ли он только Бакаю или кому-то еще, кого он представляет», — цитирует его FT. Шнайдер, в свою очередь, обвинял в даче взяток российским чиновникам Шифрина.

Газета настаивает, что вырученные от продажи завода деньги частично ($40 млн) были использованы для строительства небоскреба в Торонто. Исходя из слов Шнайдер и Шифрина, газета предполагает, что $100 млн пошли на взятки неназванным российским чиновникам, что является нарушением канадских законов, а также связывает «русские деньги» со строительством небоскреба.

И Шнайдер, и Шифрин отказались дать интервью или ответить на вопросы FT. Их адвокаты заявили, что арбитражные документы являются конфиденциальными.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Дональд Трамп , небоскреб
Главное
Путину рассказали о предотвращенном выводе из России 50 млрд руб. Политика
Материалы по теме
С отеля в Панаме сняли вывеску Trump после споров с компанией Трампа Политика
Трамп на Генассамблее напомнил о своем небоскребе поблизости от ООН Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter