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В работе системы каршеринга «Делимобиль» произошел сбой
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В работе системы каршеринга «Делимобиль» произошел сбой
Бизнес, 12:47
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В работе системы каршеринга «Делимобиль» произошел сбой
Пользователи, арендовавшие машины «Делимобиля», рассказали о сбоях в работе приложения после завершения поездки. Сама компания сообщает о «технических трудностях»
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Несколько клиентов «Делимобиля» рассказали РБК, что в работе сервиса аренды автомобилей произошел сбой. «Около 11:00, когда пришло время завершать аренду, при выборе соответствующей операции приложение сообщило о сбое на сервере, многочисленные попытки произвести эту операцию оказались безуспешны. Автоответчик кол-центра уже в 11:00 сообщал, что все входящие линии заняты, предлагал обратиться к администрации и сбрасывал звонок. Сайт компании также к 11:00 был недоступен. Эта же ситуация и по состоянию на 12:00», — рассказал один из пользователей. Он также отметил, что в 10:30 каршеринг еще работал.

Другая клиентка сервиса предоставила РБК скриншот сообщения с извинениями от техподдержки «Делимобиля»: «Приносим извинения, в текущий момент проводятся технические работы на сервисе, в ближайшее время работа сервиса будет восстановлена. Как только сможете завершить аренду, напишите, пожалуйста, нам номер вашего телефона и время, со скольких не могли выполнить действие с арендой», — говорится в нем. Поддержка также обещает компенсировать «затраченное время на завершение аренды или ожидание».

Еще один пользователь рассказал, что не смог завершить аренду: на сообщения в социальных сетях компания не отвечала, а в кол-центре включался автоответчик.

Сервис каршеринга «Делимобиль» признал «технические трудности» в своей работе. «Сохраняйте спокойствие, мы обо всем знаем и уже чиним. Пишите в ЛС, чтобы мы могли быстрее вам помочь», — говорится в сообщении «Делимобиля» во «ВКонтакте», опубликованном в 11:31 мск.​ К 12:19 мск в компании сообщили о восстановлении работы сервиса. «Друзья, сервис и приложение заработали, мы можем помочь вам открыть и закрыть авто, пишите в ЛС по всем вопросам. Пока еще решаем проблемы со звонками в кол-центр», — отмечается в обновленном обращении «Делимобиля» к пользователям.

После того как сервис возобновил работу, клиентка Каролина Марченко сообщила РБК, что аренду автомобиля удалось завершить и со счета была списана соответствующая сумма. «Деньги списали как положено, не больше», — сказала она.

Еще несколько клиентов пожаловались на то, что их «выбило» из системы: в сервисе не удается авторизоваться — не подходит пароль. Новый пароль при восстановлении не приходит, отмечают пользователи.

РБК направил запрос в пресс-службу «Делимобиля».

В Москве сейчас работает 14 операторов каршеринга, в том числе «Делимобиль», YouDrive, BelkaCar, Car4You и др. У «Делимобиля» второй по размеру автопарк в Москве после BelkaCar.

В конце июня РБК сообщал, что «Делимобиль» удвоит свой автопарк за счет 3 тыс. Volkswagen Polo. В результате он составит более 6 тыс. автомобилей, тем самым обогнав прежнего лидера по количеству машин на российском рынке.​

Автор: Илья Немченко.
При участии: Екатерина Костина.
Теги: «Делимобиль» , каршеринг
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