 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Война санкций ,  
0 

Американская Eli Lilly запретила поставлять в Россию инсулин «Хумалог»

Сюжет
Война санкций
Американская Eli Lilly запретила швейцарской Swixx BioPharma, которая год назад купила бизнес Eli Lilly в России, поставлять в страну инсулин «Хумалог». В Росздравнадзоре исключили дефицит инсулина в стране из-за этого решения
Фото: Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Швейцарская компания Swixx BioPharma прекратила поставки в Россию инсулина «Хумалог» по решению его производителя — американской Eli Lilly, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании, направленного в ответ на запросы пациентского сообщества.

В Росздравнадзоре газете подтвердили, что в феврале 2024 года Swixx BioPharma уведомила о планах по прекращению поставок в Россию препаратов с МНН «инсулин лизпро» («Хумалог»). Как отмечает «Коммерсантъ», согласно существующему законодательству, компании-производители должны предупреждать российское ведомство о прекращении поставок лекарственных препаратов за год до планируемой даты.

«По данным мониторинга движения лекарственных препаратов, по состоянию на 10 июня 2024 года в гражданском обороте находится более миллиона упаковок препаратов с МНН «инсулин лизпро» отечественного и зарубежного производства, что соответствует годовой потребности в данном лекарстве. Кроме того, в 2024 году еще один российский производитель — АО «Фармсинтез-Норд» — начал производство такого инсулина. Таким образом, потребность пациентов в этом препарате будет полностью обеспечена», — подчеркнули в Росздравнадзоре.

Swixx BioPharma и Eli Lilly не ответили на запрос газеты, однако источник, знакомый с планами компании, подтвердил, что инсулины Eli Lilly прекращают поставлять в Россию. «По остальным продуктам все регулярно поставляется», — добавил собеседник «Коммерсанта».

«Хумалог» — ДНК-рекомбинантный инсулин или инсулин животного происхождения, являющийся аналогом человеческого. Основным действием препарата является регуляция метаболизма глюкозы. Такой инсулин используется для лечения людей с диабетом 1 или 2 типа, он был одобрен FDA в 1996 году.

Фармкомпания Eli Lilly передаст российский бизнес
Бизнес
Фото:IN Dancing Light / Shutterstock

В марте 2022 года Eli Lilly приостановила инвестиции в Россию и запуск новых клинических испытаний. Компания также объявила, что временно прекратит поставки не жизненно необходимых лекарств, а средства, вырученные от продажи лекарств в России, будет направлять организациям, которые оказывают помощь Украине.

Об уходе из России и продаже бизнеса швейцарской Swixx Biopharma Eli Lilly объявила год спустя, в марте 2023 года. В России на тот момент были представлены свыше 20 препаратов Eli Lilly, которые направлены на борьбу с сахарным диабетом, раком, остеопорозом и психическими расстройствами. Среди наиболее известных выпускаемых компанией лекарств — нейролептик «Зипрекса», препарат для лечения онкологических заболеваний «Сирамза», инсулин «Хумулин» и др.

По данным DSM Group, в 2021 году Eli Lilly реализовала препаратов для госпитального аудита в денежном выражении на 9,63 млрд руб., в 2022 году — на 7,33 млрд руб. Объем поставленных компанией лекарств в 2022 году также сократился и составил 278 тыс. упаковок против 349 тыс. упаковок годом ранее.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
инсулин США лекарства санкции

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Росздравнадзор ответил на статьи о дефиците сверхбыстрого инсулина
Общество
В аптеках возник дефицит сверхбыстрого инсулина
Общество
Ракова заявила об упрощении получения расходников для инсулиновых помп
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1) Инвестиции, 11 июн, 16:47 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03) Инвестиции, 11 июн, 16:47
Мирный житель погиб при обстреле Шебекино из РСЗО Политика, 01:31
В ЮАР сообщили об аресте активов Google из-за блокировки «СПАСа» Политика, 01:30
Президент НИИ Склифосовского стал лауреатом госпремии Общество, 01:16
Белый дом анонсировал встречу Байдена и Зеленского на саммите G7 в Италии Политика, 00:54
Белый дом анонсировал новый пакет санкций G7 против России Политика, 00:47
Минфин Украины отказал двум регионам в средствах на постройку укреплений Политика, 00:22
Американская Eli Lilly запретила поставлять в Россию инсулин «Хумалог» Бизнес, 00:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Обострит ли заход российских военных кораблей на Кубу отношения с США Политика, 00:00
Зеленский назвал число ожидаемых Киевом от союзников новых систем ПВО Политика, 11 июн, 23:51
Путин одним указом присвоил 87 генеральских званий Политика, 11 июн, 23:49
В США оценили готовность НАТО к войне с Россией Политика, 11 июн, 23:13
Путин включил Белоусова в состав Совета безопасности Политика, 11 июн, 23:04
В одесском военкомате ответили на данные о драке с врачами скорой помощи Политика, 11 июн, 23:00
Mtavari сообщил о планах Грузии восстановить дипотношения с Россией Политика, 11 июн, 22:40