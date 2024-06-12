Американская Eli Lilly запретила поставлять в Россию инсулин «Хумалог»

Американская Eli Lilly запретила швейцарской Swixx BioPharma, которая год назад купила бизнес Eli Lilly в России, поставлять в страну инсулин «Хумалог». В Росздравнадзоре исключили дефицит инсулина в стране из-за этого решения

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Швейцарская компания Swixx BioPharma прекратила поставки в Россию инсулина «Хумалог» по решению его производителя — американской Eli Lilly, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании, направленного в ответ на запросы пациентского сообщества.

В Росздравнадзоре газете подтвердили, что в феврале 2024 года Swixx BioPharma уведомила о планах по прекращению поставок в Россию препаратов с МНН «инсулин лизпро» («Хумалог»). Как отмечает «Коммерсантъ», согласно существующему законодательству, компании-производители должны предупреждать российское ведомство о прекращении поставок лекарственных препаратов за год до планируемой даты.

«По данным мониторинга движения лекарственных препаратов, по состоянию на 10 июня 2024 года в гражданском обороте находится более миллиона упаковок препаратов с МНН «инсулин лизпро» отечественного и зарубежного производства, что соответствует годовой потребности в данном лекарстве. Кроме того, в 2024 году еще один российский производитель — АО «Фармсинтез-Норд» — начал производство такого инсулина. Таким образом, потребность пациентов в этом препарате будет полностью обеспечена», — подчеркнули в Росздравнадзоре.

Swixx BioPharma и Eli Lilly не ответили на запрос газеты, однако источник, знакомый с планами компании, подтвердил, что инсулины Eli Lilly прекращают поставлять в Россию. «По остальным продуктам все регулярно поставляется», — добавил собеседник «Коммерсанта».

«Хумалог» — ДНК-рекомбинантный инсулин или инсулин животного происхождения, являющийся аналогом человеческого. Основным действием препарата является регуляция метаболизма глюкозы. Такой инсулин используется для лечения людей с диабетом 1 или 2 типа, он был одобрен FDA в 1996 году.

В марте 2022 года Eli Lilly приостановила инвестиции в Россию и запуск новых клинических испытаний. Компания также объявила, что временно прекратит поставки не жизненно необходимых лекарств, а средства, вырученные от продажи лекарств в России, будет направлять организациям, которые оказывают помощь Украине.

Об уходе из России и продаже бизнеса швейцарской Swixx Biopharma Eli Lilly объявила год спустя, в марте 2023 года. В России на тот момент были представлены свыше 20 препаратов Eli Lilly, которые направлены на борьбу с сахарным диабетом, раком, остеопорозом и психическими расстройствами. Среди наиболее известных выпускаемых компанией лекарств — нейролептик «Зипрекса», препарат для лечения онкологических заболеваний «Сирамза», инсулин «Хумулин» и др.

По данным DSM Group, в 2021 году Eli Lilly реализовала препаратов для госпитального аудита в денежном выражении на 9,63 млрд руб., в 2022 году — на 7,33 млрд руб. Объем поставленных компанией лекарств в 2022 году также сократился и составил 278 тыс. упаковок против 349 тыс. упаковок годом ранее.