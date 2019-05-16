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Транснефть ₽135 900 (-14,12%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+17,5%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
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Общество ,  
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От Чапаева до Бонда: какие фильмы и сериалы любят мировые лидеры
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент не смотрит «Игру престолов» — у него не хватает времени на телевидение. Но о любимых фильмах российского лидера известно. Что нравится смотреть президенту России и главам других государств — в подборке РБК
Владимир Путин, президент России
Кадр из кинофильма «Чапаев»
(Фото: киностудия «Ленфильм»)
Безразличие российского президента к «Игре престолов» вполне объяснимо: его вкус лежит совсем в другой области кино. В 2014 году он рассказал, что больше всего любит патриотические советские фильмы, среди которых назвал «Войну и мир» Бондарчука, а также картины Станислава Говорухина, которые, по словам Путина, можно смотреть бесконечно. В том же году президент рассказывал, что его любимый фильм — «Чапаев» 1934 года, снятый братьями Васильевыми и повествующий о похождениях героического красного командира во время Гражданской войны
Дональд Трамп, президент США
Кадр из кинофильма «Кровавый спорт»
(Фото: Cannon Films)
О любимых фильмах американского президента известно довольно много: еще до того, как возглавить США, Трамп любил рассказывать о картинах, которые произвели на него впечатление. Среди всех лент самую высокую оценку президента получил фильм «Кровавый спорт», где Жан-Клод Ван Дамм сыграл мастера восточных единоборств: он назвал этот фильм невообразимым и фантастическим. В разные годы Трамп лестно отзывался также о нескольких классических картинах, среди которых вестерн «Хороший, плохой, злой» с Клинтом Иствудом, криминальные триллеры «Крестный отец» и «Славные ребята», а также «Унесенные ветром» и «Гражданин Кейн»
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании
Кадр из кинофильма «Касабланка»
(Фото: Warner Brothers)
В одном из интервью журналисты задали главе британского правительства вопрос о ее любимом кино. Тремя своими любимыми фильмами Тереза Мэй назвала классическую мелодраму «Касабланка», криминальный триллер «Беглец» 1993 года с Харрисоном Фордом в главной роли, а также шпионский триллер о Джеймсе Бонде «Живешь только дважды» 1967 года с Шоном Коннери в роли агента 007. Однажды премьер назвала своим любимым рождественским кино драму «Праздничная гостиница» 1942 года, чем навлекла на себя обвинения в расизме: в фильме присутствует «блэкфейс» — человек белой расы с лицом, раскрашенным черной краской, играет африканца
Эммануэль Макрон, президент Франции
Кадр из кинофильма «Дядюшки-гангстеры»
(Фото: Corona Filmproduktion)
Отвечая на вопрос журналистов о любимом кино, французский президент назвал два фильма. Первый — «Пасторальная симфония», французская мелодрама 1946 года, снятая Жаном Деланнуа по роману Андре Жида. Фильм повествует о любовном треугольнике в семье пастора из горной деревни. Второй — криминальная комедия «Дядюшки-гангстеры» 1963 года режиссера Жоржа Лотнера, высмеивающая классические криминальные триллеры 1950–1960-х. Французский лидер также отметил, что старается не смотреть сериалы, поскольку боится привыкания
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Кадр из кинофильма «Брестская крепость»
(Фото: кинокомпания «Централ Партнершип»)
Президент Белоруссии, по его собственным словам, очень любит киноискусство и следит за новинками проката. Например, Лукашенко смотрел вызвавшие споры в российском обществе «Матильду» и «Смерть Сталина» и оба ему не понравились. Как и Путин, белорусский лидер любит патриотические фильмы, но отдает предпочтение современным работам. Большое впечатление на Лукашенко произвела «Брестская крепость», хоть он и нашел в ленте фактологические ошибки в сценах сельского хозяйства. Кроме того, белорусский лидер выделил российские криминальные сериалы производства НТВ — «Лесник» 2011–2014 годов, в котором персонаж Олега Штефанко борется с браконьерами в тайге, и «Ленинград-46», посвященный работе советской милиции в послевоенном городе
Ангела Меркель, канцлер Германии
Кадр из кинофильма «Легенда о Пауле и Пауле»
(Фото: Künstlerische Arbeitsgruppe «Berlin»)
Германская киноакадемия опросила крупных немецких политиков о фильмах, которые больше всего на них повлияли. Канцлер Ангела Меркель назвала «Легенду о Пауле и Пауле» — мелодраму Хайнера Карова, вышедшую на экраны ГДР в 1973 году. Эта история о любви приемщицы стеклотары и партийного чиновника вызвала скандал, в том числе потому что некоторые сцены критикуют жесткую иерархию социалистического общества, которое противостоит любви двух молодых людей
Владимир Зеленский, избранный президент Украины
Кадр из кинофильма «Человек дождя»
(Фото: кинокомпания «Ист-Вест»)
В одном из интервью новоизбранный президент Украины назвал себя ярым киноманом. По словам Зеленского, он постоянно смотрит кино и может назвать несколько любимых фильмов. Среди тех, что перечислил украинский лидер, американская классика: драма «Человек дождя», криминальные триллеры «Крестный отец» и «Однажды в Америке» и социальная сатира «Пролетая над гнездом кукушки»
Автор: Александр Артамонов
Теги: мультимедиа
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У Путина не хватило времени посмотреть «Игру престолов»
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