Shell решила продать свою сеть АЗС в России

Сейчас компания ведет переговоры о продаже заправок и завода в Торжке по производству смазочных материалов. Источник Forbes сообщил, что покупатель уже найден, но его название не раскрывается

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Компания Shell ведет переговоры о продаже своей сети АЗС, пишет Forbes со ссылкой на источники.

В компании РБК подтвердили, что ведут переговоры по продаже ООО «Шелл Нефть», владеющего сетью АЗС, а также заводом по производству смазочных материалов в Торжке.

«Переговоры ведутся в соответствии с ранее заявленным намерением концерна Shell выйти из проектов на российском нефтегазовом рынке. Ключевым приоритетом для Shell остается безопасность наших сотрудников и производственных процессов, сохранение рабочих мест и соблюдение требований российского законодательства», — добавили в компании.

Как сообщил источник Forbes в Shell, сотрудникам российского офиса сказали, что покупатель уже найден, хотя сделка еще не подписана. Условием продажи англо-голландская компания установила выплату текущих зарплат сотрудникам до конца года. О том, кто покупатель, сотрудникам не сообщили.

Один из участников топливного рынка утверждает, что к АЗС Shell присматривались несколько игроков, в том числе ЛУКОЙЛ. Сотрудник российского офиса Shell сообщил, что там также считают компанию вероятным покупателем.

РБК направил запрос в пресс-службу компании ЛУКОЙЛ.

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Сеть АЗС Shell в России насчитывает более 370 заправок в 28 городах. Производительность завода в Торжке составляет 200 млн л в год. На нем выпускаются моторные масла, масла для судовых двигателей, промышленные смазочные материалы, гидравлические и трансмиссионные масла.

Shell сообщила о сворачивании бизнеса в России еще 8 марта. Компания объявила, что намерена закрыть все заправки в России и прекратить деятельность по производству авиатоплива и смазочных материалов. Кроме того, компания приняла решение отказаться от закупок российской нефти и выйти из российских проектов. Shell принадлежит 27,5% в проекте «Сахалин-2», по 50% в двух совместных с «Газпром нефтью» предприятиях Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи», она также участвует в проекте «Северный поток-2».

В конце апреля компания начала выводить сотрудников из российских проектов.