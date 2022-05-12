Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров VK

Он оставил и должность неисполнительного директора компании. В VK не уточнили, почему Гришин принял такое решение

Дмитрий Гришин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Дмитрий Гришин 11 мая покинул пост председателя совета директоров и неисполнительного директора VK Company. Правление компании назначит нового председателя в ближайшее время, отмечается в сообщении.

«Мы благодарны Дмитрию Гришину за неоценимый вклад в развитие VK, который он вносил на протяжении всей истории компании. Благодаря его постоянной работе на различных должностях VK вошла в число лидеров отрасли и стала одной из крупнейших российских цифровых экосистем», — приводятся в заявлении VK слова ее генерального директора Владимира Кириенко. О причинах ухода и дальнейших планах Гришина не сообщается.

Дмитрий Гришин — один из основателей VK (компания до октября 2021 года называлась Mail.ru Group). Он возглавил совет директоров холдинга в 2012 году. Гришин занимался в Mail.ru в том числе развитием направления онлайн-игр.

В том же году предприниматель открыл венчурную компанию Grishin Robotics, которая специализируется на инвестициях в потребительскую робототехнику, искусственный интеллект, интернет вещей и соответственное программное обеспечение. Ее штаб-квартира находится в США. Компания инвестировала в разработчика автономных грузовиков Starsky Robotics и создателя первой в Латинской Америке сети «умных» велосипедов Yellow.

США и Евросоюз ввели санкции против главы VK Кириенко после обострения ситуации на Украине. В компании после этого заявили, что ограничительные меры не повлияли на ее работу.