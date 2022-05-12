В АТОР заявили об отказе ряда компаний продавать круизы россиянам

По данным ассоциации, итальянская Costa Cruises уведомила агентов, что перестает принимать заявки на круизы от россиян и белорусов. Аналогичные решения приняли Princess Cruises, Holland America Line Cruises и другие компании

Фото: Luigi Costantini / AP

Несколько крупнейших зарубежных круизных компаний перестали продавать туры россиянам, сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным «Вестника АТОР», итальянская Costa Cruises (входит в группу Costa Cruises) разослала агентам-партнерам уведомление о том, что больше не будет принимать заявки на круизы от клиентов, живущих в России, Белоруссии и «на территории Донецкой и Луганской областей Украины».

Компания заявила, что решение связано с санкциями, которые ряд государств ввели против России из-за военной операции на Украине. По словам российских агентов и туроператоров, которые сотрудничали с Costa Cruises, она объяснила этот шаг «финансовыми рисками».

В компании пообещали, что не будут отменять уже подтвержденные бронирования. Однако, предупредили там, при их реализации будут учитываться некие «особенности санкционного режима».

Аналогичное решение в мае приняли компании Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и Seabourn Cruise Line, но официально об этом они не уведомляли, сообщает АТОР.

По информации ассоциации, в апреле экспедиционная круизная компания Quark Expeditions сообщила российским клиентам о возможных сложностях с совершением круизов и предложила вернуть деньги за купленное путешествие.

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Сотрудничать с российским рынком продолжает MSC Cruises, отметили в АТОР. По данным PAC Group (генеральный представитель MSC Cruises в России), это крупнейшая частная круизная компания, она выполняет круизы в Средиземном море, Карибском бассейне, Северной Европе, Атлантическом океане, Южной Америке, Южной Африке, Азии и Персидском заливе.

В феврале 2022 года правительство утвердило концепцию развития круизного туризма в России до 2024 года. Как следует из документа, в 2019 году количество круизных пассажиров составило 26,8 млн. человек, при этом на российский сегмент пришлось всего 500 тыс. человек. Одна из задач, которую поставил кабмин — увеличение рынка внутри страны вдвое к 2035 году.