Аудиторы попросили отдать реконструкцию Политеха под контроль Минстроя

В Счетной палате предложили передать Минстрою контроль над реконструкцией Политехнического музея, которая идет уже девять лет. Аудиторы также рекомендовали провести проверку того, как генподрядчик «Политехстрой» расходует авансы

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Счетная палата предложила правительству передать строительный контроль над реконструкцией Политехнического музея в центре Москвы Минстрою или подведомственному ему учреждению, следует из отчета аудиторов, с которым ознакомился РБК.

По их мнению, это целесообразно сделать из-за высокой стоимости реконструкции здания, переноса сроков завершения проекта, а также «низкого уровня контроля» за работами. Принять это решение в Счетной палате предлагают до 1 декабря 2022 года.

Реконструкция здания Политехнического музея на Новой площади началась в 2013 году. За время работ проектно-сметная документация корректировалась четыре раза, в результате стоимость работ увеличилась с 9,9 млрд до 18,2 млрд руб., отмечается в отчете. Сроки завершения также переносились несколько раз. В 2020 году объявлялось, что музей откроется до конца 2021 года, но этого не произошло. К концу прошлого года работы завершены не более чем на 51%, делают вывод аудиторы.

Сейчас работы в здании планируется завершить в 2025 году. Постановление об этом правительство утвердило в мае. «Перенос сроков реконструкции в условиях роста цен на строительные материалы создает риски дополнительных расходов федерального бюджета», — говорится в отчете. Кроме того, из-за затянувшейся реконструкции уже истекла гарантия на часть оборудования, закупленного для музея, обращают внимание аудиторы.

Минстрой ранее подтверждал возможность привлечения подведомственных организаций для проведения строительного контроля в отношении реконструкции здания Политехнического музея в Москве, сообщили РБК в его пресс-службе. Обращение об этом в Минстрой делало Минкультуры, добавили там. РБК направил запросы в Минкультуры и Политехнический музей.

Какие претензии есть к подрядчику

В отчете аудиторов Счетной палаты подчеркивается низкий уровень использования авансов, выданных на реконструкцию музея. Генподрядчик строительства АО «Политехстрой» получил из федерального бюджета 10,7 млрд руб., но отчитался о выполненных работах только на 5,3 млрд руб. Банковская гарантия, предоставленная компанией, покрывает только 2,7 млрд руб., следует из отчета. «Ненадлежащее исполнение» компанией обязательств по заключенным контрактам с учетом размера предоставленной банковской гарантии формирует риски потери части выплаченного аванса, опасаются в Счетной палате.

Аудитор ведомства Сергей Штогрин называет «нестандартной ситуацией» то, что генподрядчику был выплачен большой аванс и теперь заказчик практически не должен ему денег. «С учетом того, что аванс до сих пор не отработан, мы предлагаем Росфинмониторингу проверить, как были использованы выданные в соответствии с контрактом авансы», — говорит он.

В пресс-службе Счетной палаты пояснили РБК, что ведомство направило в Росфинмониторинг письмо, в котором предложило провести проверку финансовых операций, связанных с тем, как АО «Политехстрой» расходовало бюджетные средства. «Компания информирует инстанции о расходовании средств на протяжении всего проекта, платежи проходят процедуры казначейского сопровождения», — заверили РБК в пресс-службе «Политехстроя». Но представитель компании не ответил, обращался ли Росфинмониторинг в «Политехстрой». РБК направил запрос в это ведомство.

Аудиторы пришли к выводу, что в реконструкции задействовано недостаточно строителей. По плану одновременно на стройплощадке должны были работать 808 человек, но во время проверки в октябре—декабре 2021 года аудиторы обнаружили в 1,5–2,2 раза меньше. Сейчас на объекте более 500 рабочих, численность постепенно увеличивается, говорят в пресс-службе «Политехстроя». В компании добавляют, что наращивают численность строителей в условиях «ощутимого дефицита рабочей силы на рынке», вызванного последствиями пандемии коронавируса.

Какие еще нарушения обнаружены

Госзаказчиком реконструкции здания выступает сам Политехнический музей. После проверки Счетная палата направила гендиректору музея Елене Проничевой представление, в соответствии с которым ей необходимо до 1 декабря 2022 года провести проверки по каждому выявленному нарушению законодательства и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц музея.

Среди нарушений — несоблюдение сроков реконструкции и отчетности, которые должен подавать генподрядчик заказчику, неверные сроки банковской гарантии и страхования здания и т.д.

В отчете Счетной палаты говорится также, что музей заключил с «Политехстроем» договор не только на реконструкцию здания, но и на создание музейной экспозиции, хотя у компании не было такого опыта. В результате работы по созданию экспозиции были проведены некачественно, указывают аудиторы. В конце 2021 года контракт на создание экспозиции был расторгнут по соглашению сторон — эти работы было невозможно закончить из-за того, что окончание реконструкции здания было перенесено.

Какой дополнительный контроль предлагают в Счетной палате

По результатам проведения проверки аудиторы предложили Минкультуры, в ведении которого находится Политехнический музей, контролировать то, как музей выполняет свои обязанности госзаказчика реконструкции здания. В частности, аудиторы рекомендовали министерству ежегодно, пока работы не закончатся, отчитываться о них в Счетную палату.

Кроме того, Минкультуры предложено до 1 декабря 2022 года провести комплексную проверку финансово-хозяйственной деятельности Политехнического музея. Среди рекомендаций аудиторов — внести здание музея в реестр объектов культурного наследия федерального значения (сейчас оно охраняется на региональном уровне) и проверить соблюдение лицензионных требований при реставрации в отношении субподрядчиков, привлеченных «Политехстроем». Проверка выявила, что не все подрядчики, которые ведут реставрацию, имеют необходимые для этого лицензии.

В «Политехстрое» пояснили, что для проведения отделочных работ и работ, «смежных с реставрационными», иногда привлекают предприятия малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, для которых полное лицензирование необязательно. «В любом случае все проводимые работы контролируются специалистами с соответствующими лицензиями Министерства культуры», — настаивает представитель генподрядчика.

Отчет был представлен на коллегии Счетной палаты в конце марта. В пресс-службе ведомства отметили, что на коллегии присутствовали представители Минкультуры и Политехнического музея, которые согласились с выводами аудиторов. Заместитель министра культуры Владимир Осинцев на коллегии отметил, что министерство начнет работать над рекомендациями аудиторов, а Проничева рассказала, что музей проводит «работы по разделению этапности ввода в эксплуатацию объекта».