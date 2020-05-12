После смерти Босова его компания отозвала обвинения против топ-менеджеров

Компания «ВостокУголь» после смерти ее совладельца Дмитрия Босова отозвала выдвинутые обвинения против двух топ-менеджеров. Месяц назад их уволили из компании по подозрению в хищениях

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Компания «ВостокУголь» опровергла информацию о претензиях к ее гендиректору Вадиму Бугаеву и главе Огоджинской угольной компании («дочка» «ВостокУгля») Максиму Подмиглазову, которая ранее была опубликована на ее сайте. Об этом компания заявила 12 мая.

«Информация об отстранении от должности и причинах увольнения Бугаева с должности генерального директора «ВостокУголь» была опубликована по ошибке и без должной проверки», — говорится на сайте «ВостокУгля». Аналогичное заявление опубликовано и про Подмиглазова. Компания извинилась перед обоими топ-менеджерами. Представитель компании не ответил на вопрос РБК, продолжат ли топ-менеджеры работу в компаниях.

6 мая Босова нашли мертвым на территории его домовладения в селе Усово, под Москвой. Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19 gen 4. Первоначальной версией гибели было самоубийство, но сейчас проверяется и гипотеза о неосторожном обращении с оружием.

В апреле у него произошел конфликт с бизнес-партнером Александром Исаевым: Босов уволил его из «ВостокУгля», и Исаев лишился своей доли (50%) в этой компании. В качестве причин увольнения и разрыва взаимоотношений с партнером назывались «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации». Под подозрения в соучастии в хищениях попали и Бугаев с Подмиглазовым, которые также были уволены.