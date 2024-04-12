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Центральный детский магазин в Москве продали «Киевской площади»

Крупнейший владелец объектов коммерческой недвижимости в России приобрел Центральный детский магазин на Лубянке, открытый в 1957 году. Сумма сделки не разглашается
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

«Киевская площадь» закрыла сделку по покупке Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке. Представитель «Киевской площади» подтвердил РБК сделку, представитель компании «Галс-девелопмент», которой ранее принадлежал ЦДМ, от комментариев отказался.

Условия сделки и сумма не разглашаются.

«Центральный детский мир» на Лубянке был открыт 6 июня 1957 года. В нынешнем виде ЦДМ открыли после масштабной реконструкции здания в 2015 году. Площадь обновленного торгового центра составляет почти 66 тыс. кв. м. Здание признано памятником регионального значения.

«Киевская площадь» — крупнейший владелец объектов коммерческой недвижимости в России. Компания занимает первое место в рейтинге рантье страны по версии Forbes. Ее арендный доход за 2023 год составил $1,76 млрд, подсчитало издание. Среди проектов группы — столичные торговые центры «Европейский» и «Фуд Сити», фуд-молл «Депо», спортивный комплекс «Олимпийский», ТРЦ «Щелковский».

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Теги
Центральный Детский магазин Лубянка Киевская площадь
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