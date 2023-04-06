Balchug Capital купил у инвесторов из США торговый центр «Метрополис»

Новым владельцем торгово-развлекательного центра «Метрополис» в столице стал армянский инвестфонд Balchug Capital. Это второй объект фонда в России, в феврале он приобрел Pulkovo Sky в Санкт-Петербурге

Вид на ТЦ «Метрополис» (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Армянский фонд Balchug Capital Давида Амаряна стал новым собственником торгово-развлекательного центра «Метрополис» в Москве. Об этом говорится в сообщении IBC Real Estate, которая выступила консультантом сделки (есть у РБК).

«Сделка получила одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации», — говорится в сообщении. Сумма сделки не раскрывается.

Трехэтажный ТРЦ «Метрополис» у метро «Войковская» в столице построила казахстанская девелоперская компания Capital Partners, он заработал в 2009 году. Площадь ТРЦ — 130 тыс. кв. м, арендуемая площадь — 119 тыс. кв. м, в нем находятся более 350 магазинов и ресторанов. Ежегодно магазин посещают 24 млн человек, следует из данных на сайте ТРЦ.

В феврале 2013 года торговый центр у Capital Partners выкупил американский инвестиционный фонд Morgan Stanley. Чуть позже половина объекта была перепродана американскому Hines CaIPERS Russia Long Term Hold Fund. В сентябре 2022 года Bloomberg со ссылкой на близкие к Morgan Stanley источники сообщал, что компания ведет переговоры о продаже «Метрополиса» с Capital Partners.

В декабре 2022 года ФАС сообщала, что удовлетворила ходатайство казахстанской компании «М Холдинг Лтд» о приобретении торгового центра «Метрополис».

РБК направил запросы в Morgan Stanley и Hines CaIPERS Russia Long Term Hold Fund, а также в «М Холдинг Лтд».

В начале февраля Balchug Capital купил свой первый объект в России — бизнес-центр Pulkovo Sky около аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Это одно из крупнейших офисных зданий А-класса в Петербурге, которое почти полностью арендует «Газпром». Тогда основатель Balchug Capital Давид Амарян говорил, что рассчитывает, что это «не последнее» приобретение фонда в России. Он не раскрыл сумму сделки, но отметил, что цена покупки была привлекательной.