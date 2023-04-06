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Бизнес ,  
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Balchug Capital купил у инвесторов из США торговый центр «Метрополис»

Армянский инвестфонд Balchug Capital купил ТЦ «Метрополис» в Москве
Новым владельцем торгово-развлекательного центра «Метрополис» в столице стал армянский инвестфонд Balchug Capital. Это второй объект фонда в России, в феврале он приобрел Pulkovo Sky в Санкт-Петербурге
Вид на ТЦ &laquo;Метрополис&raquo;
Вид на ТЦ «Метрополис» (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Армянский фонд Balchug Capital Давида Амаряна стал новым собственником торгово-развлекательного центра «Метрополис» в Москве. Об этом говорится в сообщении IBC Real Estate, которая выступила консультантом сделки (есть у РБК).

«Сделка получила одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации», — говорится в сообщении. Сумма сделки не раскрывается.

Трехэтажный ТРЦ «Метрополис» у метро «Войковская» в столице построила казахстанская девелоперская компания Capital Partners, он заработал в 2009 году. Площадь ТРЦ — 130 тыс. кв. м, арендуемая площадь — 119 тыс. кв. м, в нем находятся более 350 магазинов и ресторанов. Ежегодно магазин посещают 24 млн человек, следует из данных на сайте ТРЦ.

В феврале 2013 года торговый центр у Capital Partners выкупил американский инвестиционный фонд Morgan Stanley. Чуть позже половина объекта была перепродана американскому Hines CaIPERS Russia Long Term Hold Fund. В сентябре 2022 года Bloomberg со ссылкой на близкие к Morgan Stanley источники сообщал, что компания ведет переговоры о продаже «Метрополиса» с Capital Partners.

В декабре 2022 года ФАС сообщала, что удовлетворила ходатайство казахстанской компании «М Холдинг Лтд» о приобретении торгового центра «Метрополис».

РБК направил запросы в Morgan Stanley и Hines CaIPERS Russia Long Term Hold Fund, а также в «М Холдинг Лтд».

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В начале февраля Balchug Capital купил свой первый объект в России — бизнес-центр Pulkovo Sky около аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Это одно из крупнейших офисных зданий А-класса в Петербурге, которое почти полностью арендует «Газпром». Тогда основатель Balchug Capital Давид Амарян говорил, что рассчитывает, что это «не последнее» приобретение фонда в России. Он не раскрыл сумму сделки, но отметил, что цена покупки была привлекательной.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
«Метрополис» Morgan Stanley Balchug Capital
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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