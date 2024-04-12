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Бизнес ,  
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Крупнейший производитель стали в Германии сократит выпуск

Reuters: ThyssenKrupp сократит производство стали в Дуйсбурге и персонал
ThyssenKrupp Steel снизит производственные мощности с 11,5 до 9-9,5 млн т в год. Также речь идет о сокращении персонала. Reuters полагает, что это помешает переговорам с чешским энергохолдингом EPH
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

ThyssenKrupp Steel, подразделение крупнейшего производителя стали в Германии, сократит производственные мощности в городе Дуйсбург, а также рабочие места, передает Reuters со ссылкой на программу реструктуризации ThyssenKrupp.

Исполнительный совет сталелитейного дивизиона корпорации заявил, что производственные мощности будут сокращены до 9-9,5 млн т в год, что примерно соответствует объемам отгрузки за последние три года. сейчас мощности завода рассчитаны примерно на 11,5 млн т.

Reuters связал объявление с модернизацией сталелитейного бизнеса, которая стала необходима из-за ослабления спроса и жесткой конкуренции со стороны металлургов из Азии.

Агентство передает, что планируемое сокращение может помешать переговорам с чешским энергетическим холдингом EPH, который имеет планы стать совладельцем сталелитейного подразделения.

Концерн ThyssenKrupp решил продать «дочку» по производству подлодок
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Фото:Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

О точном количестве сокращенных рабочих мест пока не сообщал. В подразделении ThyssenKrupp работает около 27 тыс. человек, из них большинство — на заводе в Дуйсбурге.

Министр экономики, промышленности, защиты климата и энергетики земли Северный Рейн - Вестфалия Мона Нойбаур назвала решение ThyssenKrupp «разочаровывающей новостью для Германии и региона как места расположения сталелитейного производства, но в первую очередь для многих сотрудников». Она отметила, что за последние годы ThyssenKrupp получила государственную поддержку на миллиарды евро.

ThyssenKrupp на 12 апреля занимает 84-е место среди всех немецких компаний по рыночной капитализации с $3,30 млрд. С мая 2008 года она потеряла почти 90% своей стоимости.

Reuters пишет, что до сих пор штат сталелитейного подразделения не подвергался серьезному сокращению благодаря поддержке профсоюзов, которые традиционно пользовались большим влиянием в немецком конгломерате.

Опасения по поводу масштабных изменений в бизнесе усилились в феврале, когда председатель правления ThyssenKrupp Steel Europe, экс-зам канцлера ФРГ Зигмар Габриэль предупредил, что бизнес должен претерпеть фундаментальные изменения. По его подсчетам подразделение продает только 9 млн т стали, а возможно, даже меньше.

В апреле 2023 года Financial Times писала, что ThyssenKrupp вернулся к планам избавиться от подразделения, которое специализируется на производстве подлодок и морских электронных систем. Издание сообщило, что компания много лет терпела убытки, пытаясь справиться с падением спроса со стороны автомобильной промышленности на свою сталь, и ранее продала неколько своих предприятий, в том числе по производству лифтов за €17 млрд.

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Теги
Георгий Смирнов
Германия сталь сокращение сотрудников реструктуризация
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