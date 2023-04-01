Концерн ThyssenKrupp решил продать «дочку» по производству подлодок

Конкурс на приобретение подразделения ThyssenKrupp могут объявить уже в апреле. Среди заинтересованных сторон есть частные инвестиционные компании, пишет FT

Фото: Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

Один из крупнейших промышленных концернов в Германии ThyssenKrupp вернулся к планам по продаже своего подразделения, специализирующегося на производстве подлодок и морских электронных систем, пишет Financial Times со ссылкой на письмо, которое компания направила представителям сотрудников в наблюдательном совете.

Три источника издания, близких к потенциальным покупателям, сообщили, что конкурс на приобретение подразделения ThyssenKrupp, как ожидается, будет объявлен после Пасхи (отмечается в этому году в Германии 10 апреля). Среди заинтересованных сторон есть частные инвестиционные компании.

В статье не называется подразделение, о котором идет речь. В состав компании входят более двух десятков разнопрофильных предприятий. Производством судов, подлодок и морских электронных систем занимается «дочка» концерна — ThyssenKrupp Marine Systems, следует из данных на ее сайте. Там также указано, что компания оказывает полный спектр услуг «от военно-морского судостроения, начиная с проектирования, разработки и производства и заканчивая системами управления и развертывания вооружения». У нее также есть собственная программа по виртуальному обучению управлению кораблями и подводными лодками.

Сделка, пишет FT, вероятно, будет находиться под пристальным внимание немецких властей, поскольку Берлин стремится увеличить оборонное производство.

В ThyssenKrupp отказались от комментариев.

В состав подразделения, которое планируется выставить на продажу, входят верфи в Киле на севере Германии. Кроме того, в 2022 году компания на фоне ожиданий новых заказов на подводные лодки от немецкого правительства приобрела верфь в Висмаре.

FT отмечает, что на фоне конфликта на Украине в Европе вырос интерес к приобретению предприятий в оборонном секторе, поскольку европейские правительства увеличивают военные расходы. В 2021 году ThyssenKrupp выиграла контракт на поставку четырех судов в Норвегию и двух в Германию. В 2022 году прибыль компании до вычета процентов и налогов составила €32 млн.

Компания, изначально специализирующаяся на сталелитейном производстве, много лет терпела убытки, пытаясь справиться с замедлением спроса со стороны автомобильной промышленности на свою сталь, пишет FT. Сейчас ThyssenKrupp находится на завершающей стадии реструктуризации долга. В последние годы она продала ряд своих предприятий, в том числе, за €17 млрд, по производству лифтов.