Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Концерн ThyssenKrupp решил продать «дочку» по производству подлодок Бизнес, 17:25
Дзюба назвал главный секрет последних успехов «Локомотива» Спорт, 17:20
Зеленский сообщил о часовом разговоре с Макроном Политика, 17:14
Сестра Ким Чен Ына заявила, что Зеленский рискует Украиной Политика, 16:55
Под землей, по воздуху и под водой: как работают интернет-артерии планеты РБК и Ростелеком, 16:44
Дзюба после шести голов в четырех матчах РПЛ передал «приветик» хейтерам Спорт, 16:43
Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов под Харьковом Политика, 16:41
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Митрополиту Павлу стало плохо во время судебного заседания в Киеве Политика, 16:31
«Манчестер Сити» впервые с 2020 года дома разгромил «Ливерпуль» Спорт, 16:26
По трассе М-4 «Дон» в Ростовской области восстановили движение автобусов Общество, 16:13
Сократить издержки без потери контроля: как оптимизировать малый бизнес РБК и СберБизнес, 16:00
«Динамо» проиграло «Сочи» при 65 минутах в большинстве и пенальти Спорт, 15:59
Дубль Дзюбы помог «Локомотиву» одержать четвертую подряд победу Спорт, 15:53
Шадаев исключил связь изменений «Госуслуг» со «слухами о мобилизации» Политика, 15:46
Бизнес ,  
0 

Концерн ThyssenKrupp решил продать «дочку» по производству подлодок

Немецкий ThyssenKrupp собрался продать подразделение по производству судов и подлодок
Конкурс на приобретение подразделения ThyssenKrupp могут объявить уже в апреле. Среди заинтересованных сторон есть частные инвестиционные компании, пишет FT
Фото: Marcus Brandt / dpa / Global Look Press
Фото: Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

Один из крупнейших промышленных концернов в Германии ThyssenKrupp вернулся к планам по продаже своего подразделения, специализирующегося на производстве подлодок и морских электронных систем, пишет Financial Times со ссылкой на письмо, которое компания направила представителям сотрудников в наблюдательном совете.

Три источника издания, близких к потенциальным покупателям, сообщили, что конкурс на приобретение подразделения ThyssenKrupp, как ожидается, будет объявлен после Пасхи (отмечается в этому году в Германии 10 апреля). Среди заинтересованных сторон есть частные инвестиционные компании.

В статье не называется подразделение, о котором идет речь. В состав компании входят более двух десятков разнопрофильных предприятий. Производством судов, подлодок и морских электронных систем занимается «дочка» концерна — ThyssenKrupp Marine Systems, следует из данных на ее сайте. Там также указано, что компания оказывает полный спектр услуг «от военно-морского судостроения, начиная с проектирования, разработки и производства и заканчивая системами управления и развертывания вооружения». У нее также есть собственная программа по виртуальному обучению управлению кораблями и подводными лодками.

Сделка, пишет FT, вероятно, будет находиться под пристальным внимание немецких властей, поскольку Берлин стремится увеличить оборонное производство.

В ThyssenKrupp отказались от комментариев.

В состав подразделения, которое планируется выставить на продажу, входят верфи в Киле на севере Германии. Кроме того, в 2022 году компания на фоне ожиданий новых заказов на подводные лодки от немецкого правительства приобрела верфь в Висмаре.

FT отмечает, что на фоне конфликта на Украине в Европе вырос интерес к приобретению предприятий в оборонном секторе, поскольку европейские правительства увеличивают военные расходы. В 2021 году ThyssenKrupp выиграла контракт на поставку четырех судов в Норвегию и двух в Германию. В 2022 году прибыль компании до вычета процентов и налогов составила €32 млн.

Читайте на РБК Pro
Что такое «легальная дискриминация» и о чем не стоит писать в вакансиях
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов
«Отряды», «племена» и «Голодные игры»: каково работать в Spotify
Как заставить трудиться сотрудников, которые уверены, что они незаменимы

Компания, изначально специализирующаяся на сталелитейном производстве, много лет терпела убытки, пытаясь справиться с замедлением спроса со стороны автомобильной промышленности на свою сталь, пишет FT. Сейчас ThyssenKrupp находится на завершающей стадии реструктуризации долга. В последние годы она продала ряд своих предприятий, в том числе, за €17 млрд, по производству лифтов.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
судостроение Германия подлодки Верфь
Материалы по теме
Рогозин анонсировал серийное производство роботов «Маркер» с «Корнетами»
Политика
Производитель заявил о проблемах с увеличением выпуска ракет для HIMARS
Политика
ВМФ решил вооружить российские подлодки гиперзвуковыми ракетами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter