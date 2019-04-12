СМИ узнали о списке возмездия ЕС на $11 млрд в ответ на меры США

Евросоюз составил список товаров из США, которые может обложить пошлинами из-за спора во Всемирной торговой организации (ВТО) о субсидиях Boeing, передают Bloomberg и Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.
По данным Bloomberg, пошлины могут ввести на товары общей стоимостью $11,5 млрд, в их список попала разная продукция — от вертолетов до сумок. Еврокомиссия представила перечень экспертам в пятницу, сообщил источник агентства. Bloomberg назвал его списком возмездия.
Reuters пишет, что ЕС уже попросила ВТО утвердить пошлины против товаров из США на сумму $12 млрд, а в списке, составленном Еврокомиссией, речь идет о продукции на $22,6 млрд.
Спор между Boeing и Airbus начался в 2004-м, тогда французский авиаконцерн обвинили в нарушении соглашения между США и ЕС о финансировании гражданских авиакомпаний. В 2005-м Вашингтон подал в ВТО иск против Брюсселя. В мае 2018-го Апелляционная комиссия организации признала Airbus виновным в получении незаконных льгот от европейских властей и США получили право на введение компенсирующих пошлин. В 2012-м Boeing был признан виновным в аналогичных нарушениях.