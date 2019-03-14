Volkswagen заявила о планах поставлять двигатели из Калуги по всему миру

Volkswagen подала заявку на специальный инвестиционный контракт (СПИК) для увеличения мощностей завода в Калуге, на котором хотят локализовать производство двигателей 1,4 Tsi, сообщил «РИА Новости» глава компании в России Маркус Озегович.
«Хотим сделать калужскую площадку нашим глобальным центром по производству этого типа двигателей, чтобы экспортировать их по всему миру. Речь идет также о локализации в Калуге двигателя 1,4 Tsi, если договоримся по условиям СПИКа», — рассказал он.
По словам Озеговича, объем инвестиций составит 40 млрд руб., их планируют осуществить в течение пяти лет. Средства направят на удвоение мощностей завода — со 150 до 300 тыс. двигателей в год, а также на производственную оснастку и локализацию новых моделей.
В феврале глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что СПИК с Volkswagen может быть заключен в течение двух месяцев. Позже он рассказал, что немецкая компания планирует вложить в российское производство 12 млрд руб.