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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Бизнес ,  
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Volkswagen заявила о планах поставлять двигатели из Калуги по всему миру
Немецкий автопроизводитель может локализовать производство турбодвигателей 1,4 Tsi на калужском заводе. Объем необходимых инвестиций в компании оценили в 40 млрд руб.
Сборка автомобиля на заводе Volkswagen в Калуге (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Volkswagen подала заявку на специальный инвестиционный контракт (СПИК) для увеличения мощностей завода в Калуге, на котором хотят локализовать производство двигателей 1,4 Tsi, сообщил «РИА Новости» глава компании в России Маркус Озегович.

«Хотим сделать калужскую площадку нашим глобальным центром по производству этого типа двигателей, чтобы экспортировать их по всему миру. Речь идет также о локализации в Калуге двигателя 1,4 Tsi, если договоримся по условиям СПИКа», — рассказал он.

По словам Озеговича, объем инвестиций составит 40 млрд руб., их планируют осуществить в течение пяти лет. Средства направят на удвоение мощностей завода — со 150 до 300 тыс. двигателей в год, а также на производственную оснастку и локализацию новых моделей.

Бизнес
Volkswagen вложит до 12 млрд руб. в свое российское производство

В феврале глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что СПИК с Volkswagen может быть заключен в течение двух месяцев. Позже он рассказал, что немецкая компания планирует вложить в российское производство 12 млрд руб.

Завод Volkswagen Group Rus в Калуге выпускает выпускает автомобили Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo, а также модель Skoda Radid.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Volkswagen, производство
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