Силуанов подписал директиву о продаже доли РЖД в «Трансконтейнере»

О планах приватизации подконтрольной «дочке» РЖД компании в феврале заявил курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов подписал директиву правительства о продаже доли государства в компании «Трансконтейнер». ​Об этом он сообщил журналистам в кулуарах весенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, передает ТАСС.

Речь идет о продаже 50% плюс двух акций ПАО «Трансконтейнер», которые находятся под контролем «дочки» РЖД — Объединенной транспортно-логистической компании — Евразийского железнодорожного альянса (ОТЛК ЕРА). Оставшийся пакет распределен следующим образом: 24,5% принадлежат структуре Романа Абрамовича и Александра Абрамова ООО «Енисей Капитал», 24,8% — у ВТБ, еще 0,3% контролирует сторонний инвестор.

Теперь совет директоров РЖД должен будет одобрить условия аукциона и стартовую стоимость с учетом рекомендаций инвестиционного консультанта. РБК направил запросы в «Трансконтейнер» и РЖД.

Как написала 8 апреля газета «Коммерсантъ», директива правительства предполагает, что в аукционе смогут приять участие только те компании, которые соответствуют следующим условиям: