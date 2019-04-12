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Норникель ₽16 872,56 (+17,02%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+14,94%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Бизнес ,  
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Силуанов подписал директиву о продаже доли РЖД в «Трансконтейнере»
О планах приватизации подконтрольной «дочке» РЖД компании в феврале заявил курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов подписал директиву правительства о продаже доли государства в компании «Трансконтейнер». ​Об этом он сообщил журналистам в кулуарах весенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, передает ТАСС.

Речь идет о продаже 50% плюс двух акций ПАО «Трансконтейнер», которые находятся под контролем «дочки» РЖД — Объединенной транспортно-логистической компании — Евразийского железнодорожного альянса (ОТЛК ЕРА). Оставшийся пакет распределен следующим образом: 24,5% принадлежат структуре Романа Абрамовича и Александра Абрамова ООО «Енисей Капитал», 24,8% — у ВТБ, еще 0,3% контролирует сторонний инвестор.

Теперь совет директоров РЖД должен будет одобрить условия аукциона и стартовую стоимость с учетом рекомендаций инвестиционного консультанта. РБК направил запросы в «Трансконтейнер» и РЖД.

Бизнес
«Коммерсантъ» выяснил условия продажи контроля в «Трансконтейнере»

Как написала 8 апреля газета «Коммерсантъ», директива правительства предполагает, что в аукционе смогут приять участие только те компании, которые соответствуют  следующим условиям:

— их бенефициары являются гражданами России;
— они не аффилированы с федеральными или местными властями;
— не имеют убытков за 2018 год;
— не находятся под контролем морских контейнерных линий;
— компания-покупатель должна быть профессиональным участником рынка, который владеет не менее 5 тыс. вагонов или контейнерным терминалом на 50 тыс. 20-футовых контейнеров, либо владеть не менее 20% в «Трансконтейнере».

Экономика
Максим Акимов — РБК: «Надо менять структуру рынка, а не монополизировать»

В февральском интервью РБК курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов рассказывал, что сделку по продаже доли «Трансконтейнера» планируется закрыть осенью.

Интерес к активу в разное время проявляли группа UCL Владимира Лисина в партнерстве со швейцарским контейнерным оператором Mediterranean Shipping Company, Global Ports и группа «Дело» Сергея Шишкарева. До конца 2017 года основным претендентом считали Зиявудина Магомедова, который владел четвертой долей оператора через группу FESCO, однако в конце марта прошлого года его арестовали по обвинению в организации преступного сообщества. Спустя еще полгода FESCO продала свой пакет в «Трансконтейнере» ВТБ. В банке сообщили, что он является временным владельцем пакета.

Александр Абрамов говорил, что «Енисей Капитал» может увеличить долю в «Трансконтейнере», в том числе в ходе приватизации, если его устроит цена.

Автор: Анна Трунина
При участии: Мария Кокорева
Теги: Антон Силуанов, вице-премьер, «Трансконтейнер», Приватизация, ОАО «РЖД»
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