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ОПЕК и МЭА рекордно разошлись в прогнозах о нефти

Retuers: ОПЕК и МЭА рекордно за 16 лет разошлись в прогнозе спроса на нефть
Группа производителей нефти и объединение крупных потребителей энергоресурсов дали разные оценки перспектив нефтяного спроса. Большинство аналитиков согласились с МЭА, что рост спроса будет не таким значительным, как видит ОПЕК
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Группа производителей нефти ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) рекордно разошлись в своих прогнозах насчет спроса на топливо, разрыв больше, чем когда-либо за последние 16 лет — с 2008 года, пишет Reuters.

Спрос на нефть вырастет в этом году на 1,22 млн баррелей в сутки, спрогнозировало в феврале МЭА. В свою очередь, согласно февральскому отчету ОПЕК, рост составит 2,25 млн баррелей в сутки. Разница между их оценками в 1,03 млн баррелей равняется 1% мирового спроса.

Как объясняет агентство, разница в оценках этих двух «наиболее внимательных прогнозистов» означает, что трейдеры получают разные сигналы трейдерам и инвесторам о развитии нефтяного рынка и скорости перехода к более экологически чистым видам топлива.

«У МЭА очень четкое представление о том, что энергетический переход будет продвигаться гораздо более быстрыми темпами. Оба агентства загнали себя в угол, и именно поэтому у них такой огромный разрыв в прогнозах спроса», — оценил бывший глава отдела нефтяных рынков МЭА Нил Аткинсон.

Согласно мнению 26 аналитиков, опрошенных Reuters, в среднем ожидается рост на 1,3 млн баррелей, что ближе к прогнозу МЭА. При этом 12 из 20 аналитиков ответили отрицательно на вопрос, достигнет ли спрос пика к 2030 году, что соответствует ожиданиям ОПЕК.

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Фото:globalterminal-tr.com

ОПЕК и МЭА разошлись также в среднесрочных прогнозах. МЭА ожидает, что спрос на нефть достигнет пика к 2030 году, поскольку мир перейдет на более чистые виды топлива, но ОПЕК не соглашается: ее прогнозы до 2045 года не предусматривают достижение пиковой ситуации.

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МЭА было создано во второй половине XX века как энергетическое надзорное ведомство развитых стран. Со временем организация переключила внимание с безопасности поставок нефтегазовой отрасли на поддержку возобновляемых источников энергии и мер по борьбе с изменением климата. В МЭА входит 31 страна, в основном это крупные потребители энергоресурсов: США, Великобритания, страны Евросоюза и другие. По словам аналитиков, члены организации надеятся, что МЭА займет руководящую роль в энергетическом переходе.

Члены ОПЕК, напротив, зависят от доходов от ископаемого топлива и сталкиваются с экономическими последствиями из-за быстрого отказа от нефти. Как отмечает Reuters, некоторые члены ОПЕК за это критикуют МЭА. «Они превратились из прогнозистов и оценщиков рынка в тех, кто занимается политической пропагандой», — сказал в прошлом сентябре министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман.

Анализ Reuters показал, что прогнозы ОПЕК и МЭА статистически равны с точки зрения точности прогнозов.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

«На нефтяном рынке, как обычно, много неопределенности, и если мне нужно выбрать самую важную, то это Китай. Из роста мирового спроса на нефть более чем на 2 млн баррелей в сутки, которого мы ожидаем, 60% придется на Китай», — сказал прошлым летом директор МЭА Фатих Бирол.

По его мнению, самым важным фактором для нефтяного рынка остается экономика Китая. В случае, если китайская экономика ослабнет или ее рост будет сильно ниже ожидаемого, это может привести к «медвежьим» настроениям на рынке, но если экономика Китая не ослабнет, тогда сокращение добычи ОПЕК+ приведет к жесткой ситуации на рынке, пояснил он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ОПЕК МЭА нефть спрос на нефть
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