В ФНС сообщили подробности работы налоговой службы с VIP-клиентами

В недавно открытой инспекции ФНС заверили, что знают способы не дать уйти от уплаты налогов богатейшим россиянам. Там объяснили, какие требования будут предъявлять к людям с огромными доходами

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Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Юлия Шепелева сообщила на встрече с журналистами VTimes подробности работы новой инспекции, которая будет специализироваться на налогообложении богатых людей. О создании службы, которая будет заниматься россиянами с доходами более 500 млн руб. в год, говорилось в сообщении ФНС от 27 января. Она получит название Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 10.

Пока на учете у нее всего 300 человек, чей годовой доход превышает 500 млн руб. Но это число вырастет, поскольку изменятся критерии внесения в этот список. Сделано это будет в том числе и для того, чтобы богатые россияне для ухода от налогов не занимались поиском вариантов реструктуризации своих активов.

Например, доход будет оцениваться не за один год, а за два, причем не подряд. Это позволит сохранить в поле зрения инспекции людей, активы которых снизились из-за кризиса или какой-то сделки.

Особое внимание будет уделено гражданам, которые контролируют иностранные компании. В этом случае они могут (независимо от заработка) платить либо налог 13% или 15% с нераспределенной прибыли, либо фиксированный налог 5 млн руб. В ФНС утверждают, что получают соответствующую информацию из-за границы.

Шепелева также указала, что в дальнейшем появятся и другие нововведения. Например, будет учитываться совокупный доход семьи (это не даст возможность переводить активы, например, на детей).

В ФНС отметили, что налогообложение состоятельных россиян требует особых компетенций, поскольку приходится иметь дело со сложными финансовыми операциями и международными договорами в области налогообложения.

С 1 января 2021 года налог на доход физических лиц, которые зарабатывают более 5 млн руб. в год, вырос до 15%. Полученные дополнительные отчисления в бюджет правительство России обещает направить на лечение детей с редкими заболеваниями.



Заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач сообщил, что на счетах, которые открыты российскими гражданами и компаниями в иностранных банках, лежит более 13 трлн руб., что по нынешнему курсу составляет около $177 млрд. «На сегодня мы видим: россияне располагают в целом по миру <...> 700 тыс. финансовых счетов. Это 400 тыс. налоговых резидентов — юрлиц и физлиц, остатки по этим счетам в рублевом эквиваленте превышают 13 трлн руб. Серьезные активы», — сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.