Росавиация заявила об отсутствии признаков банкротств авиакомпаний

Несмотря на снижение пассажиропотока вдвое и убытки авиакомпаний, Росавиация не видит признаков их банкротства, заявил глава ведомства Александр Нерадько. Минтранс поручил разработать меры для исключения банкротств

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Несмотря на сокращение авиаперевозок на 46% по итогам 2020 года (до 69,2 млн человек) и убытки авиакомпаний из-за пандемии коронавируса, Росавиация не видит признаков банкротств у российских перевозчиков, заявил глава ведомства Александр Нерадько на брифинге по итогам ежегодной коллегии ведомства.

«Мы наблюдаем незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у отдельных авиакомпаний: растет кредиторская задолженность. Но это происходит не только у авиакомпаний, но и у всего авиационного сообщества», — сказал Нерадько, отвечая на вопрос РБК. «Признаков банкротства у какой-либо авиакомпании в настоящее время не отмечаем», — добавил он.

По данным Росавиации, за девять месяцев 2020 года российские авиакомпании получили операционные убытки на более 102 млрд руб., а за весь 2019 год — лишь 39 млрд руб. Крупнейшая российская авиагруппа «Аэрофлот» (включает авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») по итогам 2020 года получила чистый убыток на 123 млрд руб.

Замминистра транспорта Игорь Чалик, который с 2011 года по январь 2021 года был заместителем гендиректора и летным директором «Аэрофлота», выступая на коллегии Росавиации, отметил, что в 2021 году задачи ведомства должны учитывать необходимые меры по исключению банкротств российских авиакомпаний в ближне- и среднесрочной перспективе. «В первую очередь имеется в виду субсидирование компаний, будут меры поддержки», — пояснил РБК Чалик после своего выступления, но не раскрыл объем возможных субсидий. «Авиакомпании должны сами принимать какие-то шаги [чтобы не допустить банкротств]», — добавил он.