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Бизнес ,  
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Бизнес попросит Белоусова отказаться от идеи нового налога на добычу

Добывающие компании намерены обсудить с вице-премьером Андреем Белоусовым повышение налога на добычу полезных ископаемых и убедить его отказаться от него. Волнует бизнес и финансирование проектов из средств ФНБ
Андрей Белоусов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

На встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, которая состоится 13 марта, члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудят риски для инвестиционной активности от повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом рассказали два источника РБК, близких к участникам встречи. На ней, по словам собеседников РБК, планируют присутствовать гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин, глава «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозеров и др.

Представитель РСПП подтвердил РБК, что такой вопрос планируется обсудить. Также в повестке встречи: стимулирование инвестиционной активности, в том числе с учетом завершающейся работы над законопроектом «О защите и поощрении капиталовложений» и предложения о новых инструментах поддержки инвестиционной активности («фонд фондов», инфраструктурные облигации и т.д.).

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В «Мечеле», «Фосагро», ЛУКОЙЛе и правительстве не ответили на запрос РБК на момент публикации. Представитель РЖД отказался от комментариев.

В феврале «Коммерсантъ» сообщил о предложениях Минфина повысить НДПИ для компаний, ведущих добычу полезных ископаемых, не относящихся к углеводородам. Источник РБК, знакомый с инициативой министерства, подтвердил эту информацию. По его словам, министерство предлагало повысить НДПИ на добычу угля, но с учетом конъюнктуры рынка. По расчетам Минфина, которые были основаны на ценах и выручке угольщиков в 2015–2018 годах, повышение НДПИ добавит в бюджет 40 млрд руб. в год и приведет к снижению рентабельности угольных компаний на 3 процентных пункта, до 21%. Но в начале 2019 года цены на уголь резко упали и до сих пор не восстановились. Аналогичную практику Минфин предлагал распространить и на производителей алмазов и минеральных удобрений.

Позднее замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что этот вопрос уже не обсуждается, назвав опубликованную информацию «парой абзацев, выдернутых из рабочей переписки». Финансовый директор «Фосагро» Александр Шарабайко в конце февраля сообщил, что обсуждение этого вопроса приостановлено.

Но источник РБК, близкий к участникам встречи с Белоусовым, сообщил, что тема до сих пор не закрыта и на днях обсуждалась на совещаниях в правительстве. На прошлой неделе глава РСПП Александр Шохин, говоря о поддержке российских сырьевых экспортеров, столкнувшихся с падением спроса в КНР из-за распространения коронавируса, просил власти не выступать с инициативами о повышении налоговой нагрузки, в частности НДПИ.

«Тут главная форма поддержки — не выступать с разного рода инициативами, типа повысить НДПИ для экспортных компаний, которые в предшествующие годы имели хорошую конъюнктуру рынков и в связи с этим маржинальность их бизнеса была достаточно высокой. Вот сейчас такого рода инициативы хотя официально и не выносятся, но тем не менее обсуждаются достаточно активно. Главная форма поддержки — обеспечить стабильность в этом вопросе», — сказал Шохин (цитата по ТАСС).

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Тогда же Шохин заявил, что формой поддержки российских компаний стала бы готовность властей реализовать одобренные планы на крупные инвестпроекты с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Многие решения, которые были запланированы до коронавируса, например использование ФНБ, их надо ускорить, чтобы поддержать не просто компании в текущем плане, но и поддержать их через некое плечо реализации инвестпроектов», — отметил он.

В повестку пятничной встречи с Белоусовым также включен вопрос о порядке использования средств ФНБ с учетом изменившейся ситуации. До вспышки эпидемии коронавируса и обвала цен на нефть Минфин предлагал использовать деньги из фонда для софинансирования внутренних инфраструктурных проектов. На эти цели планировалось направить до 1 трлн руб. за 2020–2022 годы. РБК направил запрос в Минфин — сохраняет ли ведомство эти планы.

Автор: Светлана Бурмистрова
При участии: Юлия Старостина
Теги: Андрей Белоусов, обвал рынка, девальвация рубля
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