Бизнес попросит Белоусова отказаться от идеи нового налога на добычу

Добывающие компании намерены обсудить с вице-премьером Андреем Белоусовым повышение налога на добычу полезных ископаемых и убедить его отказаться от него. Волнует бизнес и финансирование проектов из средств ФНБ

Андрей Белоусов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

На встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, которая состоится 13 марта, члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудят риски для инвестиционной активности от повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом рассказали два источника РБК, близких к участникам встречи. На ней, по словам собеседников РБК, планируют присутствовать гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин, глава «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозеров и др.

Представитель РСПП подтвердил РБК, что такой вопрос планируется обсудить. Также в повестке встречи: стимулирование инвестиционной активности, в том числе с учетом завершающейся работы над законопроектом «О защите и поощрении капиталовложений» и предложения о новых инструментах поддержки инвестиционной активности («фонд фондов», инфраструктурные облигации и т.д.).

В «Мечеле», «Фосагро», ЛУКОЙЛе и правительстве не ответили на запрос РБК на момент публикации. Представитель РЖД отказался от комментариев.

В феврале «Коммерсантъ» сообщил о предложениях Минфина повысить НДПИ для компаний, ведущих добычу полезных ископаемых, не относящихся к углеводородам. Источник РБК, знакомый с инициативой министерства, подтвердил эту информацию. По его словам, министерство предлагало повысить НДПИ на добычу угля, но с учетом конъюнктуры рынка. По расчетам Минфина, которые были основаны на ценах и выручке угольщиков в 2015–2018 годах, повышение НДПИ добавит в бюджет 40 млрд руб. в год и приведет к снижению рентабельности угольных компаний на 3 процентных пункта, до 21%. Но в начале 2019 года цены на уголь резко упали и до сих пор не восстановились. Аналогичную практику Минфин предлагал распространить и на производителей алмазов и минеральных удобрений.