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Новая структура «Яндекса» ,  
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«Яндекс» сформировал совет Фонда общественных интересов

Его возглавила Елена Шмелева из «Сириуса». Ключевыми фигурами нового органа также стали гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков и глава группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож
Фото: Сергей Смирнов / Global Look Press

В совет Фонда общественных интересов компании «Яндекс» вошли 11 человек, его возглавила руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, передает ТАСС со ссылкой на источник. Представитель «Яндекса» подтвердил РБК подлинность опубликованного агентством списка.

В совет также вошли: гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож, гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина, управляющий директор группы Тигран Худавердян, генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков (от университета ИТМО), президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, генеральный директор «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко (от ВШЭ), президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, декан биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников, председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский и директор московской школы № 57 Михаил Случ (выдвинут Фондом поддержки 57-й школы).

Как заявил РБК пресс-секретарь Дюкова, у «Газпром нефти» сложились хорошие отношения с ИТМО и «Яндексом». «У нас уже есть ряд совместных инициатив в сфере цифровых технологий, еще больше проектов на стадии обсуждения», — сказал он.

Сбербанк одобрил продажу «золотой акции» «Яндексу» за €1
Бизнес

В ноябре 2019 года совет директоров Yandex N.V., головной компании «Яндекса», одобрил изменения в системе корпоративного управления. Новая структура компании подразумевает создание семейного траста, которому передадут акции класса B. Параметры их конвертации также изменятся.

Параллельно создается Фонд общественных интересов. Он станет наблюдательным органом при ИT-гиганте и получит «золотую акцию» компании, держателем которой раньше был Сбербанк. Это позволит новому органу блокировать консолидацию 10% экономических или голосующих акций и более в одних руках.

Совет директоров «Яндекса» предложил новую структуру управления компанией
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Фонд также сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров «Яндекса», получит право согласовывать передачу интеллектуальной собственности компании, ее партнерства с правительствами других стран и временно отстранять от обязанностей главу «Яндекса» в России.

Изменения в корпоративной структуре компании обусловлено значительным присутствием в капитале «Яндекса» иностранцев: владеющий 49-процентной голосующей долей Волож — гражданин Мальты. Этот факт на протяжении нескольких лет становился предметом переговоров между ИT-гигантом и российскими властями.

Авторы: Михаил Котляр, Тимофей Дзядко
Теги: совет, фонд, «Яндекс»
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