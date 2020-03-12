«Яндекс» сформировал совет Фонда общественных интересов

Его возглавила Елена Шмелева из «Сириуса». Ключевыми фигурами нового органа также стали гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков и глава группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож

Фото: Сергей Смирнов / Global Look Press

В совет Фонда общественных интересов компании «Яндекс» вошли 11 человек, его возглавила руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, передает ТАСС со ссылкой на источник. Представитель «Яндекса» подтвердил РБК подлинность опубликованного агентством списка.

В совет также вошли: гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож, гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина, управляющий директор группы Тигран Худавердян, генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков (от университета ИТМО), президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, генеральный директор «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко (от ВШЭ), президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, декан биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников, председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский и директор московской школы № 57 Михаил Случ (выдвинут Фондом поддержки 57-й школы).

Как заявил РБК пресс-секретарь Дюкова, у «Газпром нефти» сложились хорошие отношения с ИТМО и «Яндексом». «У нас уже есть ряд совместных инициатив в сфере цифровых технологий, еще больше проектов на стадии обсуждения», — сказал он.

В ноябре 2019 года совет директоров Yandex N.V., головной компании «Яндекса», одобрил изменения в системе корпоративного управления. Новая структура компании подразумевает создание семейного траста, которому передадут акции класса B. Параметры их конвертации также изменятся.