Reuters узнал о категорическом указании BMW из-за поставок машин в Россию

BMW поручил китайскому подразделению «категорически возражать» против любой перспективы экспорта его машин в Россию. Если это произойдет, то «прямо против воли» компании, предупредил концерн

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Немецкий автоконцерн BMW дал указание своему китайскому подразделению «категорически возражать против любого потенциального экспорта автомобилей в Россию». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В компании подчеркнули, что, если автомобили все же попадут в Россию по схеме параллельного импорта, «это произойдет вне [ее] сферы влияния, и к тому же прямо против [ее] воли».

Один из российских дилеров, располагающийся во Владивостоке, сообщил Reuters, что его центр не занимается розничной продажей автомобилей иностранного производства, которых коснулись санкции. Он пояснил, что центр закупает такие машины поштучно у продавцов в Китае исключительно для выполнения частных заказов. «Здесь много посредников: один знает того, тот знает другого, и тот может связаться с дилером», — сказал он.

Reuters привел данные агентства «Автостат», согласно которым объемы экспортируемых из Китая в Россию автомобилей исчисляются тысячами. Число импортированных из Китая автомобилей западных или японских марок, впоследствии зарегистрированных в России, последовательно растет, пишет агентство.

Так, по оценке «Автостата», количество таких автомобилей, произведенных в Китае, с 2023 года увеличилось более чем вдвое. Сейчас на них приходится почти половина из проданных в России в 2025 году машин марок, затронутых санкциями, следует из статистики компании.

По ее данным, в 2025 году из иностранных марок, исключая китайские, в России чаще всего регистрировали автомобили марки Toyota (22%). Эта цифра несколько уступает совокупному показателю 23%, куда «Автостат» отнес все «другие» марки, для которых нет отдельной статистики. После Toyota наиболее популярными оказались BMW (13%), Kia (8%), Mercedes-Benz (7%), Hyundai (7%), Volkswagen (6%), Mazda (5%) и другие.

BMW и многие другие западные и иностранные автоконцерны перестали поставлять автомобили в Россию после начала военной операции.

Москва считает санкции незаконными. Для ввоза оригинальных товаров на территорию России, включая машины, была внедрена схема параллельного импорта.