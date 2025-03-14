BMW отказался нести ответственность за собранные недавно в России машины

BMW не отвечает за собранные в России автомобили после ухода в 2022 году, заявили в компании. Профильные блогеры и СМИ писали, что на заводе «Автотора» из старых комплектов выпустили ограниченную партию немецких кроссоверов

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Немецкий производитель BMW Group не намерен отвечать за автомобили, которые были собраны на заводе российской компании «Автотор» после ухода компании с российского рынка. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полученное от концерна письмо.

В BMW Group подчеркнули, что автомобили, собранные на предприятии, которое не входит в единую производственную сеть, «не могут соответствовать строгим стандартам качества и безопасности» корпорации. «Эксплуатация таких автомобилей может создать потенциальные риски для жизни и здоровья их водителей, пассажиров и других участников дорожного движения», — говорится в письме.

РБК направил запрос в «Автотор».

«Автотор» выпускает автомобили с 1997 года. Завод расположен в Калининграде. До 2022 года предприятие производило автомобили немецкого BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai. Сейчас на «Автоторе» собирают модели китайских брендов, таких как Kaiyi, BAIC, SWM, Foton, Dongfeng Sokon, JMC и Jetour.

Речь идет о кроссоверах моделей Х5, Х6 и Х7, следует из письма. Они были изготовлены из комплектов, оставшихся на складах «Автотора» с 2022 года, когда BMW прекратила поставлять свои машины и собирать их в России, говорится в письме.

Впервые о том, что «Автотор» собрал партию BMW из оставшихся деталей, сообщил блогер Кирилл Чернов, который ведет YouTube-канал AvtoREVIZORRO. Он утверждал, что лично видел письмо завода к дилерам о старте поставок.

«Автотор» не подтвердил, но и не опроверг информацию о возобновлении производства кроссоверов BMW X5 и X6 на их заводе. В компании заявили, что не хотят отвечать на вопросы, в которых «содержатся потенциальные риски некорректной интерпретации».