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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Росавиация сообщила о росте числа инцидентов с самолетами из-за птиц

Росавиация: в 2023 году зафиксировано 90 инцидентов с самолетами из-за птиц
Сюжет
Эксклюзивы РБК
По итогам 2023 года в России выросло количество авиационных инцидентов, связанных со столкновением самолетов со птицами. Увеличение было незначительным, отметили в Росавиации
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

В 2023 году зафиксировано 1044 случая столкновений с птицами, 90 из которых привели к повреждениям самолетов — классифицированы как авиационные инциденты, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

«Из них на территории России произошло 77 инцидентов», — добавил представитель ведомства Артем Кореняко. В 2022 году, как следует из опубликованной статистики агентства, таких инцидентов было 85. Количество добровольных сообщений экипажей об угрозе столкновений с птицами выросло с 941 в 2022 году до 1045 сообщений в 2023 году.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Согласно данным агентства, чаще, чем в 2023-м, самолеты получали повреждения из-за птиц только в 2017-м (тогда учтено 110 инцидентов): в 2018 году их было 74, в 2019 году — 83 и одно авиапроисшествие с Airbus «Уральских авиалиний», который на взлете из подмосковного Жуковского столкнулся со стаей чаек и совершил аварийную посадку на соседнее кукурузное поле. Авиапроисшествия трактуются как более серьезная по сравнению с инцидентом форма авиасобытия. Данные за 2021 год в Росавиации не раскрывают, а также не приводят статистику по инцидентам в отдельных аэропортах.

«Значительного увеличения относительного числа авиационных инцидентов не зафиксировано — средний показатель столкновений воздушных судов с птицами на территории России за прошедшие пять лет находится на уровне трех столкновений на 100 тыс. взлетно-посадочных операций», — уточняет Кореняко. Наименьшее, по его словам, за последние пять лет количество инцидентов, связанных с птицами, очевидно было зафиксировано в 2020 году — во время распространения коронавирусной инфекции и снижения авиатрафика по всему миру. «Со снижением коронавирусных ограничений (2021 год) количество полетов и, как следствие, столкновений с птицами возросло». Этот же фактор (восстановление полетов) повлиял и на рост числа сообщений о столкновениях с птицами, не приведших к каким-либо повреждениям, — данных стало поступать больше.

Что говорят перевозчики

В «Аэрофлоте», «Победе», S7 Airlines и Utair не стали комментировать годовую статистику по столкновениям с птицами. «Уральские авиалинии» в прошлом году зафиксировали 25 случаев столкновений птиц со своими самолетами, десять из них привели к повреждениям судов и классифицированы как инциденты, сообщил РБК перевозчик. Для сравнения, в 2022 году был 21 такой случай, из них шесть — с повреждением, добавили там.

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«Причинами увеличения могут быть адаптация представителей дикой природы к методам и средствам борьбы с ними, устаревшие технические средства и методы борьбы с птицами, несовершенство воздушного законодательства в части орнитологического обеспечения», — отметила представитель перевозчика Вера Гасникова.

В авиакомпании Smartavia в 2023 году зафиксировали один инцидент из-за птиц (в 2022-м их у перевозчика их не было), сообщили в его пресс-службе. В то же время количество столкновений с птицами, но без инцидентов, в прошлом году было значительным, и год от года эта ситуация не меняется в последнее время, говорит представитель данной компании.

«Важным моментом в этой ситуации является то, что в настоящее время в законодательстве не прописано такое понятие, как «орнитологическая ответственность», которая в первую очередь касается аэропортов, — продолжает пресс-секретарь Smartavia. — Нужно сделать аэропорты непривлекательными для птиц — ликвидировать вблизи от них свалки мусора, особенно пищевых отходов. Эффективными мерами также являются звуковые пушки, отпугивающие стаи птиц из зоны аэропортов, наличие соколов и других хищных дрессированных птиц, выкос травы в районе взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек на определенную высоту, накрытие небольших водоемов в районе аэропортов специальными сетями и другие способы».

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На необходимость рекультивации свалок вблизи аэропортов указал РБК и представитель иркутской авиакомпании «Ираэро». Статистику по столкновениям он не привел, так как в полном объеме ею обладают лизингодатель авиакомпании (ГТЛК) и производитель самолетов («Иркут»). «Мы фиксируем такие инциденты лишь тогда, когда это влечет наступление страхового случая (имеются ощутимые повреждения ВС)», — отметили там.

Столичные аэропорты и Жуковский не привели РБК данные по орнитологической обстановке. В Пулково, напротив, наблюдается снижение числа инцидентов, возникших из-за столкновения или угрозы столкновения воздушного судна с птицами, «более чем в два раза» (абсолютных значений аэропорт также не привел).

«В Пулково усилен контроль на приаэродромной территории. Благодаря тесной работе с прокуратурой и Ростехнадзором проведены мероприятия по недопущению несанкционированных свалок. При этом одним из основных факторов, влияющих на привлекательность территории для птиц, остаются погодные условия: в 2023 году в период миграций птиц они были менее привлекательными, чем годом ранее», — отметили в пресс-службе аэропорта. Летом позапрошлого года Росавиация фиксировала в Пулково наибольшее количество случаев столкновений (или угроз столкновений) с птицами среди всех российских аэропортов (37 из 154 за январь—июнь 2022 года). Об этом в телеграмме ведомства информировала на тот момент врио руководителя Наталья Андрианова (документ есть у РБК). Редакция направила запрос в пресс-службу «России», базирующейся в Пулково.

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Анастасия Львова Анастасия Львова
При участии
Маргарита Овсянникова
Росавиация статистика самолет авиапроисшествие птицы
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