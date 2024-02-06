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Глава Utair сообщил о «конфликте» пилотируемой и беспилотной авиации

Глава Utair Мартиросов сообщил о конфликте пилотируемой и беспилотной авиации
Андрей Мартиросов рассказал, что было несколько случаев, когда пилотам приходилось менять маршрут в связи с закрытием воздушного пространства из-за беспилотников. Такие инциденты происходят в том числе в России
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В мировой авиации существует «серьезная проблема» — конфликт беспилотной и пилотируемой авиации, заявил генеральный директор авиакомпания Utair, председатель правления Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Андрей Мартиросов на 11-й Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации, передает корреспондент РБК.

«В развитых странах это один из самых сильных сдерживающих факторов развития беспилотной авиации, потому что она закрывает зоны [неба]. Было уже несколько конфликтов, когда, например, при выполнении санитарного задания были вынуждены менять маршрут, лететь по другой траектории, потому что зоны закрывали», — пояснил Мартиросов.

На уточняющий вопрос РБК глава Utair ответил, что такие случаи были и в России, и за границей. Мартиросов также отметил, что за беспилотной авиацией «много будущего, но не все будущее» и ее проблемы нужно решать «не на хайпе». «Основа — все равно пилотируемая авиация», — убежден он.

По словам Мартиросова, сегодня беспилотная авиация — «серьезная, большая индустрия толщиной в миллиарды рублей», которая выполняет огромный объем работ, включая мониторинг. Однако, подчеркнул он, нельзя развивать беспилотную авиацию за счет пилотируемой, в противном случае это «приведет к обратному эффекту».

Глава Utair сообщил, что у авиакомпании есть подразделение, которое занимается беспилотной авиацией. «Мы много занимается мониторингом и будем это [направление] развивать. У нас уже закуплены беспилотники», — рассказал он.

При этом Мартиросов считает доставку «материальных объектов» на беспилотниках «пока более дальней перспективой». «Пока есть дешевые услуги по доставке, будет невыгодно это развивать», — заключил он.

Росавиация перенесла сертификацию российских беспилотников на 2024 год
Бизнес
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

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В декабре 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года, включая развитие серийного производства беспилотных авиасистем (БАС) и их комплектующих, а также необходимой инфраструктуры, стимулирование спроса на беспилотники отечественного производства и подготовку кадров. Правительство также должно создать благоприятные условия для развития рынка беспилотных авиасистем.

В прошлом декабре был утвержден национальный проект «Беспилотные авиационные системы» объемом финансирования почти 700 млрд руб.

В минувшем январе в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова, который курирует разработку беспилотных авиасистем, сообщили, что к 2030-му планируется производить более 32 тыс. беспилотников в год. К концу указанного срока ожидается, что доля российских дронов составит 70% рынка.

В декабре РБК писал, что Росавиация перенесла сертификацию российских беспилотных авиасистем, включенных в гражданский госзаказ, на 2024–2025 годы. В декабре 2022-го Путин поручил ведомству сертифицировать не менее десяти типов БАС до сентября 2023 года.

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Теги
Анастасия Львова Анастасия Львова, Елена Чернышова
Utair Андрей Мартиросов беспилотники авиация
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