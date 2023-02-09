Путин рассказал о попадании птицы в двигатель его самолета

Владимир Путин (Фото: Alessandro Della Valle / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин рассказал, что однажды в двигатель его самолета попала птица, из-за чего борт пришлось направить на запасной аэродром. Об этом он сообщил на встрече с представителями авиационной отрасли, передает «РИА Новости».

«Самолет с двумя двигателями, попала птица, и один двигатель заглох. У командира [воздушного судна] спрашиваю: что делать? Он говорит: ну, мы дотянем. Я говорю: а может, лучше развернуться и сесть?» — рассказал президент.

Впоследствии самолет посадили на запасном аэродроме, пояснил президент, добавив, что «всегда нужно делать выбор в пользу безопасности». Когда именно произошел инцидент с его бортом, Путин не уточнил.

Подобные ситуации, по словам президента, происходили неоднократно. Путин упомянул еще один случай, когда он летел на вертолете.

«Нам очень нужно было прибыть на место. Я говорю: ну, давайте сядем. Командир вышел. Я уже был президентом. И он (пилот вертолета. — РБК) говорит: «Я командир судна, и я принимаю решение. Я не полечу». Развернулся и ушел. Это чрезвычайно важная вещь», — рассказал он.

В августе 2022 года самолет Ту-214 с правительственной делегацией и журналистами пула премьер-министра Михаила Мишустина вынужденно вернулся в Читу из-за попадания в двигатель птицы. Вылет перенесли на следующий день, а пассажиров разместили в гостинице.