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FT сообщила о рекордном числе заказов на танкеры для СПГ

FT: число заказов на танкеры для СПГ достигло в 2022 году рекорда
Спрос на СПГ растет по всему миру в то время, как Европа ищет альтернативы российскому трубопроводному газу, а Азия стремится заместить уголь менее загрязняющим топливом, отмечает издание
Фото: Виталий Невар / Reuters
Фото: Виталий Невар / Reuters

Число заказов в мире на танкеры для сжиженного природного газа (СПГ) в 2022 году достигло 163, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года и является рекордом по имеющим данным, собранным с 2011-го, пишет Financial Times со ссылкой на данные компании Refinitiv.

Производители судов в прошлом году отмечали рекордные показатели по количеству контрактов на танкеры для СПГ и ожидают, что бум продолжится еще некоторое время, поскольку спрос на топливо растет, пишет издание.

Южнокорейские судостроители заявили FT, что ожидают увеличения своей прибыли, несмотря на высокие затраты, влияющие на маржу.

Так, в крупнейшей в мире судостроительной компании Korea Shipbuilding & Offshore Engineering изданию сказали, что ожидают в этом году прибыль после двух убыточных лет. Тенденция, касающаяся повышенного спроса на танкеры для СПГ, сохранится, по крайней мере, в течение двух-трех лет и, вероятно, будет заказано более 50 новых судов, сказал исполнительный директор компании Ка Сам Хен.

«Из-за ужесточения экологических норм СПГ предпочтительнее угля. Таким образом, спрос на танкеры для сжиженного газа останется неизменным», — считает он.

Судостроительные Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering и Samsung Heavy Industries, сообщавшие в 2021 году об убытках, тоже ожидают прибыли в этом году. В то же время Daewoo заявила, что высокие цены на сталь «съедают доходы», а Samsung ведет переговоры со сталелитейщиками о снижении цен, пишет издание.

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Аналитики связывают большое количество заказов с расширением газового проекта Катара North Field, предусматривающим увеличение экспортных мощностей с нынешних 77 млн т в год до 126 млн т к 2027 году. По оценке Международного газового союза (IGU), только для этого проекта понадобится около 150 танкеров СПГ. По данным IGU на апрель 2022 года, всего в мире насчитывался 641 танкер, способный перевозить СПГ при температуре минус 163 градуса Цельсия.

«Это простой случай спроса и предложения. [Существует] беспрецедентный спрос, поступающий на рынок за относительно короткий промежуток времени», — отметил Эндрю Селби Беннетт, руководитель отдела по СПГ в консалтинговой Braemar.

Спрос на СПГ растет по всему миру в то время, как Европа спешит найти альтернативы российскому трубопроводному газу на фоне конфликта на Украине, а страны Азии стремятся перейти с угля на менее загрязняющее топливо, отмечает газета.

Заказы на новые танкеры продолжат поступать, хотя их количество не достигнет уровня прошлого года, считает глава отдела аналитики СПГ Rystad Energy Каушал Рамеш. Он указал, что продвижение американских проектов в сфере сжиженного природного газа еще не завершено, а Катар не закончил расширение проекта North Field. «Всем им понадобятся транспортные емкости», — заключил эксперт.

На фоне сокращения поставок российского газа Евросоюз по итогам 2022 года увеличил закупки СПГ в 1,5 раза и стал крупнейшим покупателем этого вида топлива, обойдя прежних лидеров — Китай, Японию и Южную Кореи, указывали ранее в Refinitiv.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
СПГ танкеры сжиженный природный газ
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