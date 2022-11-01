Власти Якутии оценят справедливость продажи своей авиакомпании за рубль

Якутия оценит 25% «Полярных авиалиний» и пока не готова продавать их дальневосточной «Авроре» за рубль. Вице-премьер Юрий Трутнев говорил, что акции «Авроры» регионы получили бесплатно и свои пакеты должны передавать бесплатно

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Власти Якутии в настоящее время не готовы передать 25% плюс одна акция республиканского перевозчика «Полярные авиалинии» за 1 руб. в единую дальневосточную авиакомпанию «Аврора» и считают, что этот пакет стоит несколько сот миллионов рублей. Об этом РБК рассказали два источника, близких к властям Якутии и «Полярным авиалиниям». В пресс-службе правительства Якутии это не комментируют, лишь отмечая, что сейчас в «Полярных авиалиниях» завершаются корпоративные процедуры по увеличению уставного капитала, после чего будет проведена оценка справедливой стоимости акций перевозчика.

«Полярные авиалинии» — один из пяти региональных перевозчиков, акции которых должна получить единая дальневосточная авиакомпания, которая создается на базе сахалинской «Авроры». Первый вице-премьер Андрей Белоусов просил до сентября 2021 года завершить все корпоративные процедуры по созданию этой компании. К ноябрю 2022 года «Аврора» подписала акционерные соглашения с администрацией только трех из четырех дальневосточных регионов, у которых есть свои авиакомпании, — Камчатского края, Чукотского АО и с Якутией (по одной из двух компаний республики). Переговоры по «Хабаровским авиалиниям» сейчас только начинаются, а по «Полярным авиалиниям» пока даже не начаты, сообщил РБК заместитель директора по развитию «Авроры» Валерий Крипа.

Представитель Белоусова рекомендовал обратиться за комментариями в пресс-службу Минтранса, там не ответили на запрос РБК. Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сказал РБК, что региональные авиакомпании «оформлены достаточно сложно», но информации о сбоях процесса передачи акций у него нет. «Если что-то где-то начало задерживаться избыточно, мы подгоним. Я не вижу здесь никаких других вариантов — мы с руководителями субъектов об этом договорились. За уже достигнутые договоренности я спрашивать умею», — заявил он.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства Хабаровского края.

Почему власти Якутии не спешат передавать акции

Вся работа по консолидации региональных авиакомпаний идет по планам, согласованным профильными федеральными министерствами и правительствами субъектов, отмечает Крипа. Но некоторое отставание от графиков, связанное с объективными причинами и задержкой сроков выполнения корпоративных действий, есть, признает он. По словам представителя правительства Якутии, переговоры по передаче акций «Полярных авиалиний» начнутся в ноябре.

В 2021–2022 годах «Полярные авиалинии» получили инвестиции из бюджета республики для пополнения авиапарка двумя самолетами Bombardier Q300, которые летают по республике. Компания также получила средства на переоборудование Ан-26 в самолет-метеолабораторию для тушения лесных пожаров, сказал представитель, не раскрыв суммы. Но, к примеру, в мае 2021 года уставный капитал авиакомпании был увеличен на 200 млн руб.

Что известно про «Аврору» Единая дальневосточная авиакомпания создана на базе «Авроры» в 2021 году по поручению президента Владимира Путина. 49% акций перевозчика принадлежит Сахалинской области, еще по 5% — у остальных десяти субъектов Дальневосточного федерального округа (к примеру, Бурятия купила свой пакет за 10 коп.), у Минвостокразвития — «золотая акция». По данным на февраль 2021 года, парк единой авиакомпании состоял из 135 воздушных судов — 94 самолетов и 41 вертолета. 50 самолетов произведены полностью или частично за рубежом, около 30 — еще в советское время. Из современных российских самолетов в парке перевозчика есть только четыре Superjet.

Сейчас 25% плюс одна акция «Полярных авиалиний» может стоить более 500 млн руб., говорит источник РБК, близкий к якутским властям. Уставный капитал компании превышает 1,3 млрд руб., поэтому пакет не может стоит рубль, утверждает и собеседник, близкий к «Полярным авиалиниям». По его словам, в отличие от убыточной «Якутии» (получила убыток в 610 млн руб. в 2021-м) «Полярные авиалинии» работают с прибылью (23,7 млн руб.), а в 2022 году она может превысить 400 млн руб. Поэтому глава Якутии Айсен Николаев достаточно легко решил передать «Авроре» акции «Якутии», но полный контроль над «Полярными авиалиниями» он передавать не спешит, говорит источник в авиакомпании, уже вошедшей в «Аврору».

Владелец пакета 25% плюс одна акция имеет право блокировать многие решения компании, отмечает руководитель практики авиации и финансирования активов юридической фирмы BGP Litigation Владислав Риков. Однако возможность контроля и управления перевозчиком в любом случае будет зависеть от корпоративных документов и структуры управления компанией, оговаривается он. По его словам, в теории, если компания убыточная, ее акции могут стоить ниже номинальной стоимости, например 1 руб. Но такие случаи редко встречаются на практике: чаще всего, если компания убыточная, ее акции продаются по номинальной стоимости. Так называемые сделки за рубль встречаются достаточно часто, особенно когда сделка имеет признаки приватизации, то есть передачи имущественных прав от государства / субъекта Федерации / муниципального образования и т.д. к инвестору, принимающему на себя определенные обязательства по обеспечению функционирования приобретаемой компании, например с целью выполнения социально значимой функции, не соглашается управляющий партнер юридической фирмы «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. В апреле 2021 года Трутнев обращал внимание на некорректность действий регионов при передаче акций «Авроре». «Поскольку акции «Авроры» получены регионами бесплатно, то точно так же мы хотели бы, чтобы акции региональных компаний были переданы в управление [единой авиакомпании]. Мы их не собираемся покупать», — говорил он.

Когда завершится создание единой авиакомпании

В августе гендиректор «Авроры» Константин Сухоребрик рассчитывал, что акции всех пяти региональных перевозчиков будут переданы до конца 2022 года. По словам топ-менеджера, завершение этого процесса позволит продолжить работу по интеграции маршрутных сетей перевозчиков и перейти к единым стандартам качества, а также обновить авиапарк.

«Аврора» должна начать получать новые самолеты российского производства в 2024 году, говорят два источника РБК, близких к перевозчику. Например, в сентябре 2022 года «Аврора», Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и корпорация «Иркут» подписали соглашение об основных условиях поставки в 2024–2025 годах восьми самолетов Superjet в российской комплектации.