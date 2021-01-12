Роскомнадзор потребовал от Hyundai предоставить данные о возможной утечке

Hyundai должна предоставить Роскомнадзору информацию о возможной утечке данных. Ранее сообщалось, что на теневых форумах появилась база с ФИО, телефонами и адресами 1,3 млн российских клиентов компании

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Роскомнадзор потребовал от Hyundai передать информацию о возможной утечке личных данных российских клиентов компании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «РИА Новости».

Речь идет о возможной утечке персональных данных пользователей сайта российского офиса компании — hyundai.ru. Если сообщения об утечке подтвердятся, Hyundai должна будет сообщить Роскомнадзору о причинах, которые привели к ней, а также о дальнейших мерах «по минимизации рисков доступа к персональным данным неограниченного круга лиц».

О возможной утечке стало известно накануне, 11 января. На продажу на теневых форумах выставили базу данных, в которой содержится информация об 1,3 млн российских владельцев автомобилей Hyundai, сообщил Telegram-канал «Утечки информации». В этой базе находятся ФИО, телефоны, адреса электронных почт и домашние адреса клиентов, а также информация о купленных ими транспортных средствах, заказах запчастей и участии в маркетинговой активности бренда.

Данные продаются примерно за $2 тыс. и, судя по распространенным «пробникам», не имеет признаков компиляции, заявил в беседе с «Коммерсантом» основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян. По его словам, у продавца высокий рейтинг, и он не был замечен в продаже фейковых данных.