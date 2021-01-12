Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 74,52 (+0,64) Инвестиции, 11 янв, 13:57
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 90,81 (+0,02) Инвестиции, 11 янв, 13:57
Как закрыть 18 магазинов и вырасти на 40% в пандемию РБК и Amway, 02:22 Роскомнадзор потребовал от Hyundai предоставить данные о возможной утечке Бизнес, 01:54 У российско-монгольской границы произошло землетрясение магнитудой 6,5 Общество, 01:53 Путин поздравил прокуроров и попросил жестко пресекать коррупцию Общество, 01:19 Как дать дизайнерским вещам из шкафа вторую жизнь РБК Стиль и Clarins, 01:15 Проезд по ЦКАД-4 стал платным Общество, 01:10 Россиянам продлили запрет на въезд в Финляндию Общество, 01:00 «Академик Черский» уплыл из зоны достройки «Северного потока-2» Общество, 00:45 Адвоката Трампа решили исключить из Ассоциации адвокатов Нью-Йорка Политика, 00:39 Студентам Подмосковья разблокировали проездные Общество, 00:30 Есть продукт, но нет продаж: как привлечь инвесторов в стартап РБК и Сбер500, 00:15 Тихановская предложила переименовать Белоруссию Политика, 00:10 Мальта раскрыла новых получателей «золотых паспортов» из России Бизнес, 00:00 Новый президент Молдавии поехала в первый зарубежный визит на автомобиле Политика, 11 янв, 23:51
Бизнес ,  
0 

Роскомнадзор потребовал от Hyundai предоставить данные о возможной утечке

Hyundai должна предоставить Роскомнадзору информацию о возможной утечке данных. Ранее сообщалось, что на теневых форумах появилась база с ФИО, телефонами и адресами 1,3 млн российских клиентов компании
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Роскомнадзор потребовал от Hyundai передать информацию о возможной утечке личных данных российских клиентов компании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «РИА Новости».

Речь идет о возможной утечке персональных данных пользователей сайта российского офиса компании — hyundai.ru. Если сообщения об утечке подтвердятся, Hyundai должна будет сообщить Роскомнадзору о причинах, которые привели к ней, а также о дальнейших мерах «по минимизации рисков доступа к персональным данным неограниченного круга лиц».

О возможной утечке стало известно накануне, 11 января. На продажу на теневых форумах выставили базу данных, в которой содержится информация об 1,3 млн российских владельцев автомобилей Hyundai, сообщил Telegram-канал «Утечки информации». В этой базе находятся ФИО, телефоны, адреса электронных почт и домашние адреса клиентов, а также информация о купленных ими транспортных средствах, заказах запчастей и участии в маркетинговой активности бренда.

Более 90% компаний из России столкнулись с утечками данных
Технологии и медиа
Фото:Angel Garcia / Bloomberg

Данные продаются примерно за $2 тыс. и, судя по распространенным «пробникам», не имеет признаков компиляции, заявил в беседе с «Коммерсантом» основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян. По его словам, у продавца высокий рейтинг, и он не был замечен в продаже фейковых данных.

Оганесян добавил, что самые поздние данные об операциях пользователей, которые содержатся в «пробниках» базы, относятся к 2019 году. Причиной утечки могла стать уязвимость сервера, который обслуживает сайт, или резервная копия данных, попавшая в руки злоумышленников, полагает эксперт.

По его словам, утечка не представляет особой опасности для клиентов, поскольку в базе нет их платежных данных. Однако, возможно, многим владельцам Hyundai в скором времени придут рекламные сообщения других автомобильных брендов, отметил Оганесян. По его мнению, базу данных также могут использовать для фишинговых рассылок, в которых злоумышленники пытаются через ссылку получить от пользователя персональные данные.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году
Автор
Виктория Полякова
Hyundai Роскомнадзор утечка данных
Материалы по теме
СМИ узнали об утечке базы данных 1,3 млн российских клиентов Hyundai
Технологии и медиа
В Сеть утекли данные клиентов брокера «Фридом Финанс»
Финансы
Данные более 20 млн пользователей VPN-сервисов утекли в интернет
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter