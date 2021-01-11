СМИ узнали об утечке базы данных 1,3 млн российских клиентов Hyundai

В ней содержатся ФИО, телефоны, домашние адреса клиентов Hyundai, а также информация о купленных автомобилях и заказе запчастей. Эти данные, по мнению экспертов, могут быть использованы, в частности, с целью угона автомобилей

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База данных, в которой содержится информация об 1,3 млн российских владельцев автомобилей Hyundai, выставлена на продажу на теневых форумах. Об этом сообщает Telegram-канал «Утечки информации».

По его данным, на продажу выставили данные 1,3 млн зарегистрированных пользователей сайта hyundai.ru. В базе содержатся ФИО, телефоны, адреса электронных почт и домашние адреса клиентов автопроизводителя, а также информация о купленных ими транспортных средствах, заказах запчастей и участии в маркетинговой активности бренда.

Основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян в беседе с «Коммерсантом» заявил, что база с данными клиентов Hyundai продается приблизительно за $2 тыс. и, судя по распространенным «пробникам», не имеет признаков компиляции. По его словам, продавец базы обладает высоким рейтингом и ранее не был замечен в продаже фейковых данных. Оганесян уточнил, что самые поздние данные об операциях пользователей, которые содержатся в «пробниках» базы, относятся к 2019 году.

У продавца базы, как заявили изданию другие опрошенные эксперты по информационной безопасности, хорошая репутация, поэтому утечка похожа на настоящую. Один из собеседников утверждает, что продавец базы является россиянином, который проживает в Москве.