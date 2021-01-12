Мальта раскрыла новых получателей «золотых паспортов» из России

РБК направил запросы Чумбуридзе, в «Русэнергосбыт», «Вертикаль», DataPro и в ООО «Дом» (совладельцем компании, по данным ЕГРЮЛ, является Георгий Ведерников). В «Валента Фарм» сообщили, что не дают комментариев по вопросам, относящимся к частной жизни сотрудников компании. В «Петровиче» отказались от комментариев.

В числе новых граждан Мальты также присутствует имя основателя сырьевых хедж-фондов Пьера Андюрана родом из Франции. Под управлением его хедж-фондов по состоянию на середину 2020 года было около $800 млн. В начале 2020 года фонды заранее успели спрогнозировать, что нефть в связи с коронавирусом будет дешеветь, в результате доходность хедж-фонда Andurand Commodities Fund по итогам 2020 года составила 68,6%, а еще одного хедж-фонда, Discretionary Enhanced Fund, — 154%. На Мальте зарегистрирован офис управляющей компании Андюрана — Andurand Capital Management. Бизнесмен также известен как бывший супруг российской модели Евгении Слюсаренко и экс-бойфренд телеведущей Виктории Бони. РБК направил запрос в Andurand Capital.

В списках получателей мальтийского гражданства в предыдущие годы было немало имен состоятельных россиян и их полных тезок — основателя «Яндекса» Аркадия Воложа с родственниками, владельца О1 Group Бориса Минца с семьей, совладельца ICT Holding Александра Несиса, участников российского списка Forbes Геннадия Козового и Августа Мейера, основного владельца «Шоколадницы» Александра Колобова, основателя группы компаний «Гута» Юрия Гущина и многих других.

За что критикуют «золотые паспорта»

Мальта одобрила программу выдачи «золотых паспортов» в конце 2013 года. Обладатель мальтийского гражданства может свободно передвигаться по территории Евросоюза. Чтобы получить гражданство островного государства, там даже не обязательно было жить — достаточно было внести €650 тыс. в национальный инвестфонд, купить недвижимость на сумму от €350 тыс. (продать ее при этом можно только через пять лет) или арендовать жилье не менее чем на пять лет по ставке от €16 тыс. в год, а также вложить в государственные ценные бумаги от €150 тыс. Можно также приобрести гражданство для детей и супруги (нужно доплатить по €25 тыс.) и для родителей (доплатить придется €50 тыс.).

В мае 2020 года Джонатан Кардона, руководитель MIIPA, правительственной структуры, которая курирует программу инвестиционного гражданства, говорил, что за время действия она принесла острову €1,4 млрд.

В последние годы программы выдачи гражданства за инвестиции вызывают критику европейских властей и международных организаций. Из 28 стран ЕС программы «вид на жительство в обмен на инвестиции» (выдача так называемых золотых виз) реализуются в 19, однако гражданство по состоянию на 2020 год можно было приобрести только на Мальте, в Болгарии и на Кипре (при этом только Мальта публикует имена тех, кто получил гражданство). Мальтийская и кипрская программы «золотых паспортов» могут помешать автоматическому обмену налоговой информацией, указывала в 2018 году Организация экономического сотрудничества и развития.

В январе 2019 года Еврокомиссия представила доклад, в котором отметила, что программы «золотых паспортов» и «золотых виз» создают риски с точки зрения отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов. Еврокомиссия пришла к выводу, что выдача «золотых паспортов» недостаточно прозрачна, а соискатели могут обходить существующие фильтры безопасности. Тем не менее никаких масштабных практических действий в отношении программ не предпринималось ни ЕС, ни властями государств, которые выдавали гражданства в обмен на инвестиции.

Ситуация изменилась в 2020 году. Кипр после серии скандалов, связанных с предоставлением гражданства людям, у которых на родине могли быть проблемы с законом, с ноября 2020 года приостановил программу «золотых паспортов». Мальта свою программу приостанавливать не собирается, однако в октябре ужесточила ее условия — получить гражданство можно будет только через один-три года в статусе резидента, причем претенденты будут подвергаться тщательной юридической проверке.

Еврокомиссия в конце октября официально уведомила Мальту, Кипр и Болгарию о том, что их программы «золотых паспортов» нарушают правовые нормы ЕС. В частности, комиссия указала на то, что программы несовместимы с принципом добросовестного сотрудничества (ч. 3 ст. 4 Договора о Европейском союзе) и подрывают целостность статуса гражданства ЕС. Европарламент поддержал действия Еврокомиссии. В ходе дебатов большинство выступавших депутатов указали на то, что «гражданство ЕС нельзя продавать как товар».