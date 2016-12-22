Глава ОПЕК сообщил о сокращении запасов нефти на 200 млн барр.

Запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизились с начала года на 200 млн барр., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, выступавшего на Международном энергетическом форуме в Пекине.

«Процесс балансировки рынка идет полным ходом», — отметил Баркиндо. По состоянию на октябрь запасы нефти в странах ОЭСР превышали средний пятилетний уровень на 140 млн барр.

ОПЕК и не входящие в картель страны, включая Россию, в декабре 2016 года достигли соглашения о поэтапном снижении добычи нефти с 1 января 2017 года для балансировки ее запасов до средних за пять лет уровней. Страны ОПЕК согласились сократить добычу на 1,2 млн барр./сутки, Россия — на 300 тыс. барр./сутки. 30 ноября они продлили это соглашение до конца 2018 года.

По данным ОПЕК, на начало реализации соглашения в январе 2017 года излишки нефти составляли 380 млн барр.