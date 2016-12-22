«Аэрофлот» будет судиться с женой Аршавина из-за задержки рейса

«Аэрофлот» собирается взыскать с жены футболиста Андрея Аршавина Алисы издержки за вынужденную задержку самолета. Авиакомпания грозится снимать с рейсов всех «деструктивных пассажиров» вне зависимости от их социального статуса

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Из-за деструктивного поведения и нарушения правил безопасности госпожой Аршавиной пострадали более ста пассажиров рейса из Москвы в Алматы 6 января 2018 года», — говорится в пресс-релизе авиакомпании.

По данным перевозчика, пассажиры вынуждены были ожидать вылета более полутора часов. Кроме того, «Аэрофлот» сообщает, что понес дополнительные расходы, связанные с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна (буксировка воздушного судна, предоставление трапа, выгрузка багажа), а также дополнительные расходы на топливо.

Адвокат Андрея Аршавина Павел Волошин сообщил РБК, что жена футболиста «пока не желает» комментировать заявление «Аэрофлота».

«Аэрофлот» снял с рейса Алису Аршавину, которая должна была лететь бизнес-классом, 6 января. «Данное решение принял командир воздушного судна по причине деструктивного поведения пассажирки, неподчинения требованиям экипажа, нарушения правил поведения на борту воздушного судна», — сообщает перевозчик. Как объясняла компания, Аршавина пыталась пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса, несмотря на то что билет у нее был в эконом.

По данным авиаперевозчика, Аршавина называла себя майором ФСБ и пыталась оказать давление на члена кабинного экипажа и перед вылетом, и после снятия с рейса. Позднее ФСБ сообщила, что Аршавина не имеет и никогда не имела отношения к спецслужбе.

Ранее в интервью «Комсомольской правде» супруга футболиста заявила, что предупреждений от персонала не получала. «У меня ребенок закапризничал. Я услышала запах, поняла, что нужно поменять дочери памперс. А поскольку самолет стоял, я взяла ребенка на руки», — пояснила она. Бортпроводник жаловалась на сильный запах, что, по мнению Аршавиной, и привело к тому, что ее сняли с рейса.

Авиакомпания в своем сообщении, разосланном в пятницу, сообщает, что «намерена жестко пресекать любые попытки нарушения правил поведения на борту». «Деструктивные пассажиры будут отстраняться от полетов на рейсах «Аэрофлота» вне зависимости от их социального статуса», — говорится в сообщении. «Аэрофлот» напомнил, что с июня 2018 года авиакомпании получат законную возможность включать нарушителей в черные списки и в дальнейшем отказывать им в перевозке.