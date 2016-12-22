ФСБ опровергла слова жены Аршавина о ее работе в спецслужбе

Жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса не работает и никогда не работала в ФСБ России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей спецслужбы.

Алису Аршавину сняли с рейса Москва — Алматы 6 января за «деструктивное поведение». Тогда же она называла себя «майором ФСБ» и пыталась оказывать давление на экипаж. Как отмечали в пресс-службе «Аэрофлота», Аршавина попыталась пересадить свою няню в бизнес-класс из эконом-класса. В авиакомпании отметили, что один из детей Аршавиной не был пристегнут во время движения самолета. Также за 200 метров до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула ремень безопасности.

По словам самой Аршавиной, она взяла ребенка на руки, так как он стал капризничать. Также ему нужно было поменять памперс, однако бортпроводники стали жаловаться на сильный запах, что, по мнению Аршавиной, стало причиной снятия с рейса.