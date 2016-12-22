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Чайка вложит 500 млн руб. в крупнейший мусоросжигательный завод Москвы
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Чайка вложит 500 млн руб. в крупнейший мусоросжигательный завод Москвы
«Мусорное» дело, 15:54
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Чайка вложит 500 млн руб. в крупнейший мусоросжигательный завод Москвы
Часть суммы крупнейший мусоросжигательный завод Москвы уже получил. В 2019 году компания Игоря Чайки потратит на ремонт более 340 млн руб. Ранее Росприроднадзор требовал закрыть завод на 90 суток из-за нарушений
Игорь Чайка (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Инвестиции оператора переработки мусора «Хартия» (60% принадлежит предпринимателю и сыну генпрокурора России Игорю Чайке) в ремонт и модернизацию оборудования крупнейшего мусоросжигательного завода Московского региона МСЗ-4 составят более 512,3 млн руб., сообщил РБК сам Чайка.

Завод, о котором идет речь, расположен в промзоне «Руднево» на востоке Москвы. За год он перерабатывает около 275 тыс. т твердых бытовых отходов. МСЗ-4 принадлежит городу. С 2018 года имущественный комплекс арендует ООО «Хартия», до этого его эксплуатировал государственный «Экотехпром».

С момента, когда связанная с Игорем Чайкой компания получила завод в эксплуатацию, на ремонт и модернизацию оборудования «Хартия», по словам предпринимателя, инвестировала 172,3 млн руб. В частности, 72 млн руб. ушло на ремонт печей сжигания, газогорелочных устройств и шнеков выгрузки золы. Еще 41,6 млн руб. оператор переработки мусора вложил в систему газоочистки. 36 млн руб. «Хартия» потратила на модернизацию оборудования подготовки твердых коммунальных отходов к сжиганию, еще 22,7 млн руб. ушло на ремонт турбин и электродвигателей завода, а также модернизацию прочего оборудования предприятия, его зданий и сооружений.

Игорь Чайка будет управлять крупнейшим мусоросжигательным заводом Москвы
Бизнес

В следующем году «Хартия» собирается инвестировать более 340 млн руб. в модернизацию завода «с целью уменьшения негативного влияния на окружающую среду». Из них 180 млн руб., по информации Чайки, уйдут на ремонт двух паровых котлов и трех котлов утилизации. 45 млн руб. «Хартия» готова потратить на модернизацию грейферных кранов завода. Еще 40 млн руб. пойдут на ремонт дымоходов печей, 20 млн руб. — на ремонт системы газоочистки (замену рукавных фильтров и фильтрующих элементов), 15 млн руб. — на ремонт лаборатории газоизмерения.

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Рудневский мусоросжигательный завод является одним из трех функционирующих в Москве подобных предприятий. По итогам его проверки в начале июня департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу подал документы в суд с требованием закрыть МСЗ-4 на 90 суток из-за выявленных нарушений. «Хартию» московские власти обещали привлечь к административной ответственности. Выяснилось, что завод работал без документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Иск к компании «Экотехпром» впоследствии подали представители общественной благотворительной организации «Общество по защите прав потребителей и охраны окружающей среды «Принципъ». В документе со ссылкой на показания очевидцев они заявили, что из-за МСЗ-4 люди ощущали сильные запахи. Замоскворецкий суд решил прекратить производство по этому делу. Оснований для подачи искового заявления о нарушении санитарно-эпидемиологической нормы у истца нет, решили в суде.

Для наблюдения за влиянием завода на экологию проводятся исследования специалистами научно-производственного объединения «Тайфун» и центра радиационно-химической безопасности и гигиены федерального медико-биологического агентства, которые показали отсутствие негативного влияния завода на жилую застройку, говорит Чайка.

Авторы: Петр Канаев, Евгения Маляренко.
Теги: мусоросжигательный завод , Москва , Игорь Чайка
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