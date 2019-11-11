«Газпром» сдал «Маршала Василевского» в аренду трейдеру Gunvor

Газовоз «Газпрома» «Маршал Василевский», который предназначен для снабжения газом Калининградской области, снова сдан в аренду крупному международному трейдеру — компании Gunvor. На прошлой неделе судно отправилось в США

Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», которое предполагается использовать для снабжения Калининграда сжиженным природным газом (СПГ) и его газовой безопасности (в случае прекращения поставок по трубопроводам из соседних стран), снова сдано в аренду. Об этом РБК рассказали три источника — подрядчик «Газпрома» и два трейдера.

Новым арендатором судна стал международный трейдер Gunvor Торбьорна Торнквиста, рассказал РБК руководитель направления СПГ ICIS Heren Роман Казьмин.

До марта 2014 года совладельцем Gunvor был российский бизнесмен Геннадий Тимченко, но накануне введения против него санкций США он продал свою долю Торнквисту.

По словам Казьмина, срок аренды судна составит не менее трех месяцев, ставка фрахта — около $80 тыс. в сутки с возможностью продления срока аренды при согласии арендодателя и благоприятных рыночных условиях. О том, что судно арендовал именно Gunvor, сообщают также несколько источников Reuters.

Собеседник РБК в компании — крупном перевозчике нефти и газа сказал РБК, что контракт на аренду судна был заключен еще в сентябре сроком с ноября 2019 года по февраль 2020 года, и на тот момент ставка фрахта была ниже рыночной, составлявшей $100–130 тыс. за сутки. Однако сейчас цены на фрахт СПГ-танкеров немного упали, утверждает он.