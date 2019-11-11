Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 63,91 (+0,18) Quote, 14:23
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 70,48 (+0,05) Quote, 14:23
СПбГУ объявил о прекращении отношений с подозреваемым в убийстве доцентом Общество, 17:58 ВТБ полностью выйдет из состава акционеров Viacom Бизнес, 17:52 Ушаков оценил возможность проведения саммита в «нормандском формате» Политика, 17:45 Умер режиссер Роман Хрущ Общество, 17:45 Как полностью отказаться от курения и избавиться от его вредного влияния РБК Стиль и CHN, 17:39 Глава Минпромторга заявил о недоливе бензина на каждой пятой АЗС Общество, 17:35 AP узнало о роли Перри в сделке между властями Украины и компанией из США Политика, 17:34 Когда Китай запустит свою криптовалюту: глава HCM Capital назвал сроки Крипто, 17:32 «Газпром» сдал «Маршала Василевского» в аренду трейдеру Gunvor Бизнес, 17:22 Суд отпустил девелопера Худояна под домашний арест Общество, 17:22 Почитай старших: что читают русские рэперы РБК и Билайн, 17:19 Bloomberg узнал о запрете IGTV-видео про выборы топ-блогерам в Instagram Технологии и медиа, 17:13 Подозреваемый в убийстве доцент намекнул на нападение на него с ножом Общество, 17:08 Суд арестовал историка Соколова по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Общество, 17:07
Бизнес ,  
0 
«Газпром» сдал «Маршала Василевского» в аренду трейдеру Gunvor
Газовоз «Газпрома» «Маршал Василевский», который предназначен для снабжения газом Калининградской области, снова сдан в аренду крупному международному трейдеру — компании Gunvor. На прошлой неделе судно отправилось в США

Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», которое предполагается использовать для снабжения Калининграда сжиженным природным газом (СПГ) и его газовой безопасности (в случае прекращения поставок по трубопроводам из соседних стран), снова сдано в аренду. Об этом РБК рассказали три источника — подрядчик «Газпрома» и два трейдера.

Новым арендатором судна стал международный трейдер Gunvor Торбьорна Торнквиста, рассказал РБК руководитель направления СПГ ICIS Heren Роман Казьмин.

До марта 2014 года совладельцем Gunvor был российский бизнесмен Геннадий Тимченко, но накануне введения против него санкций США он продал свою долю Торнквисту.

По словам Казьмина, срок аренды судна составит не менее трех месяцев, ставка фрахта — около $80 тыс. в сутки с возможностью продления срока аренды при согласии арендодателя и благоприятных рыночных условиях. О том, что судно арендовал именно Gunvor, сообщают также несколько источников Reuters.

Собеседник РБК в компании — крупном перевозчике нефти и газа сказал РБК, что контракт на аренду судна был заключен еще в сентябре сроком с ноября 2019 года по февраль 2020 года, и на тот момент ставка фрахта была ниже рыночной, составлявшей $100–130 тыс. за сутки. Однако сейчас цены на фрахт СПГ-танкеров немного упали, утверждает он.

В пятницу стало известно, что это судно отправилось по Атлантическому океану в США. По информации Bloоmberg, оно должно загрузиться сжиженным газом 26 ноября в порту Sabine Pass в Луизиане.

В пресс-службах «Газпрома» и Gunvor пока не ответили на запрос РБК.

«Маршал Василевский» был построен в Южной Корее на верфи Hyundai Heavy Industries по заказу «Газпрома» для снабжения газом Калининграда. В феврале 2019 года в Калининграде в присутствии Владимира Путина был запущен морской терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 2,7 млрд куб. м газа в год, что почти в полном объеме покрывает потребности региона. Создание альтернативной системы газоснабжения региона обошлось «Газпрому» примерно в 85 млрд руб., писал «Коммерсантъ».

Летом 2019 года это судно было сдано в аренду австрийской OMV до ноября и использовалось, как танкер для перевозки СПГ. На днях предправления OMV Райнер Зеле заявил, что компания в ноябре вернет «Газпрому» арендованное судно. Представитель OMV сообщил РБК, что OMV больше не является арендатором судна «Маршал Василевский».

Сдача «Маршала Василевского» в аренду уже второй раз объясняется тем, что «Газпром» перенес сроки запуска своего малотоннажного завода СПГ на компрессорной станции «Портовая» (связана с газопроводом «Северный поток») в Выборгском районе Ленобласти, а плавучее судно должно было использовать как хранилище СПГ для нужд этого завода, говорил ранее РБК собеседник в «Газпроме». О переносе сроков запуска завода, заявил во время Петербургского международного газового форума начальник управления «Газпрома» Кирилл Неуймин. По его словам, новое производство стоимостью 126 млрд руб. будет запущено в 2020 году.

Авторы: Людмила Подобедова, Светлана Бурмистрова
Теги: СПГ, аренда, судно, «Газпром»
Материалы по теме
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в США
Бизнес
Миллер заявил об исключении риска транзита газа через Литву
Бизнес
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter