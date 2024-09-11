Джек Ма предупредил, что ни одна компания не будет «на вершине» вечно

В честь 25-летия Alibaba Джек Ма написал обращение к сотрудникам, в котором предупредил о возрождении жесткой конкуренции в различных отраслях и призвал их «верить в рынок»

Джек Ма (Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Основатель холдинга Alibaba Group Джек Ма (занимает 83-е место в списке богатейших бизнесменов Forbes с состоянием в $23,6 млрд) в послании сотрудникам по случаю 25-летия компании призвал «верить в будущее» и «верить в рынок» в условиях жесткой конкуренции, сообщает The South China Morning Post (принадлежит Alibaba).

Газета ссылается на письмо, бизнесмена, размещенное на внутреннем сайте Alibaba. В нем он предупредил, что в условиях «возрождения... технологий и жесткой конкуренции в различных отраслях» предприятия холдинга рискуют остаться позади. «Это ожидаемо, поскольку ни одна компания не может вечно оставаться на вершине в какой-либо области», — написал Джек Ма.

Он призвал помнить о том, что компания «не должна терять себя» в условиях конкурентного давления. По словам предпринимателя, Alibaba создана в «идеалистическом духе», что означает веру в будущее и рынок. Бизнесмен ушел в отставку с поста председателя совета директоров холдинга в 2019 году, но остался крупным акционером.

The Wall Street Journal отмечает, что рост бизнеса Alibaba, главного игрока рынка электронной коммерции в Китае, замедляется на фоне ухудшения потребительских настроений и ослабления китайской экономики. На темпах роста холдинга сказывается и усиление конкуренции со стороны местных стартапов — торговой площадки Pinduoduo (принадлежит PDD Holdings) и приложения Douyin (так в Китае называется TikTok), которым владеет ByteDance.

В конце августа китайский регулятор объявил, что антимонопольная проверка, начатая против Alibaba в 2020 году, завершена, и холдинг устранил нарушения в своей работе. Основные претензии властей были связаны с тем, что Alibaba обязывала продавцов торговать только на одной платформе, а не на нескольких сразу. Компания была оштрафована на рекордные $2,8 млрд.

На этой неделе Alibaba присоединилась к Stock Connect, программе, которая связывает Гонконгскую фондовую биржу с площадками в Шанхае и Шэньчжэне и позволяет инвесторам из материкового Китая покупать гонконгские акции. На этом фоне акции холдинга выросли на 5,3%, это максимальный показатель с 16 августа.