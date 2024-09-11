Авиадиспетчеры пожаловались на новую обязанность следить за птицами

Профсоюз авиадиспетчеров пожаловался главе Росавиации на обязанность следить за птицами на аэродромах, появившуюся с 1 сентября. Там опасаются частых остановок воздушного движения из-за новых правил. В аэропортах проблемы не видят

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД) обратился к главе Росавиации Дмитрию Ядрову и собственному руководству (Госкорпорации по организации воздушного движения, ГК по ОрВД) с жалобой на необходимость визуально следить за полетами птиц в районе аэродромов. РБК ознакомился с копией обращения.

Новые Правила борьбы с опасностью, создаваемой объектами животного мира на аэродромах гражданской авиации вступили в силу с 1 сентября, пишет профсоюз. Они обязывают авиадиспетчеров вести «визуальное наблюдение за птицами во время взлета и посадки воздушных судов» (пункт 25 правил).

Но такая обязанность противоречит требованиям других действующих федеральных авиаправил («Организация воздушного движения в РФ»), в которых дается исчерпывающий перечень задач обслуживания воздушного движения, и наблюдение за птицами в него не входит, подчеркивает президент ФПАД России Сергей Ковалев. Кроме того, возложение на авиадиспетчеров обязанностей, не имеющих прямого отношения к диспетчерскому обслуживанию, не допускается, следует из действующего законодательства.

«Диспетчер, вынужденный контролировать перелеты птиц при выполнении воздушными судами взлета и посадки, фактически отвлекается от своей главной обязанности — визуально контролировать взлетающие воздушные суда и занятость взлетно-посадочной полосы», — указывает Ковалев в обращении.

С вводом новых авиаправил также появляется законодательное противоречие, обращает он внимание: диспетчер должен информировать экипаж самолета о наблюдаемых птицах, согласно одной из норм, и запрещать взлет, согласно другой норме. Однако окончательное решение о взлете или посадке всегда принимает только командир воздушного судна, а не диспетчер, напоминают в профсоюзе.

«Применение новых авиаправил <…> приведет к тому, что любое столкновение воздушного судна с птицей будет квалифицироваться как ошибка диспетчера, и возложению на него всей ответственности за последствия такого столкновения, в случае когда диспетчер не увидел птицу или птицы не было на момент разрешения взлета, но птица взлетела перед самолетом во время его разбега по взлетной полосе», — опасаются работники Госкорпорации по ОрВД. Новые правила приведут к регулярным остановкам воздушного движения в районах аэродромов, предупреждают они.

Дополнительно профсоюз беспокоится, что новые правила снимают обязанность с аэропортовых служб заниматься борьбой с птицами. В итоге ФПАД попросил дать четкие и однозначные инструкции по урегулированию возникших противоречий, «а также исключить ответственность диспетчеров в случаях задержек при выпуске судов или заходе их на посадку».

Согласно последним опубликованным данным Росавиации, в мае было три инцидента, связанных со столкновением самолетов с птицами (против десяти в мае 2023 года). При этом количество добровольных сообщений о птицах выросло за год со 115 до 165 случаев. Всего с начала текущего года зафиксировано 380 донесений экипажей о птицах.

В Госкорпорации по ОрВД сообщили РБК, что не дают комментариев по данным вопросам. В Росавиации не ответили на момент публикации.

Зоны ответственности

Опрошенные РБК столичные аэропорты не видят коллизий в новом регулировании. Новые нормы не освобождают аэропортовые службы от борьбы с птицами на аэродромах, сообщили РБК в Шереметьево, Домодедово и Внуково.

«Изменения касаются перечня ответственных за визуальным наблюдением за птицами на аэродроме. Теперь в их число входят органы ОрВД (организации воздушного движения. — РБК). Они должны будут наряду с работниками оператора аэродрома осуществлять наблюдение за птицами во время взлетов и заходов на посадку в светлое время суток в пределах визуальной видимости, а при обнаружении стаи птиц на полосе незамедлительно передать сведения о них оператору аэродрома», — объясняет представитель Домодедово.

Основная нагрузка по орнитологическому обеспечению полетов как была на работниках аэропорта, так и осталась, подчеркнули в пресс-службе Внуково. Все мероприятия по отпугиванию птиц и диких животных возложены на оператора аэродрома, подтверждают в Шереметьево.

«Новые ФАП (федеральные авиационные правила. — РБК) оцениваем как корректный рабочий документ. Команду на взлет и посадку дает диспетчер командно-диспетчерского пункта Госкорпорации по ОрВД, поэтому перед командой он должен убедиться в отсутствии на полосе препятствий (птицы, животные, техника, люди)», — добавляет начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис.

В петербургском аэропорту Пулково РБК напомнили, какие меры принимаются по отпугиванию птиц: внедрены биоакустические системы, применяются зеркальные шары, газовые пушки, сигнальные ракеты, чучела хищных птиц, динамические отпугиватели. Кроме того, внедряется система Orni, которая позволяет отслеживать полет до 100 птиц на расстоянии 20 км и фиксировать их перемещения в пространстве.

«Если это факультативные требования для диспетчера, то в случае, если он обнаружил птицу, то, конечно, должен проинформировать экипаж. Эта история рациональна, и в целом это устоявшаяся практика: экипаж наблюдает препятствие на полосе, докладывает диспетчеру, а тот — другим экипажам. Но говорить о том, что диспетчеры должны отвечать за обнаружение животных и птиц и принимать некие специальные меры, — это избыточно», — считает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.

У органа ОрВД попросту нет технических возможностей, чтобы они могли «надежно обнаружить птицу на полосе», а применение таких спецсредств было бы очень дорогостоящим, отмечает эксперт. Выход ему видится в разумном толковании норм: «Это должно быть факультативно: увидел — сообщил, не увидел — не виноват». Решение о взлете или посадке действительно финально принимает командир воздушного судна, но он, в свою очередь, должен прислушиваться к информации диспетчера, подтверждает Пантелеев. При разумном применении новых норм задержек рейсов эксперт не прогнозирует.

Главный редактор портала Avia.Ru Роман Гусаров напоминает, что организацией воздушного движения занимается не один диспетчер. «Есть диспетчеры подхода, диспетчер парковки; экипажи в течение полета также общаются не с одним диспетчером — на подлете к аэродрому они меняют частоту и выходят на аэродромного диспетчера. И в целом функции наблюдения у диспетчеров и так присутствуют. Бинокль у них должен быть в наличии обязательно», — отмечает эксперт. Также в авиационной практике не редки случаи, когда пилоты по приборам видят, что у них, например, невыпуск шасси, но убедиться визуально в полете в этом не могут. Поэтому борт делает круг над аэродромом, а диспетчер смотрит и подтверждает или не подтверждает невыпуск, напоминает Гусаров. Поэтому, по его мнению, для бесперебойной работы нужно просто прописать четкие инструкции для всех служб. «Радар не может обнаружить стаю птиц, которая сидит где-то вдали на краю полосы, кто-то должен это сделать», — заключает Гусаров.