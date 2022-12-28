Росрыболовство предупредило о нелегальных крабах в ресторанах Москвы

40% продукции, попадающей в столичные отели и рестораны, не имеет подтверждения в законности вылова, насчет еще 57% есть сомнения, заявили в Росрыболовстве

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Легальность большей части поставок краба в московские отели и рестораны вызывает сомнения, 40% поставок приходится на незаконный вылов. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на совещании.

«Мы точно можем подтвердить, что 3% — это легальная продукция, 57% вызывают у нас сомнения в легальности происхождения, 40% — это точно продукция, которая не имеет никакого подтверждения в законности вылова», — сообщил он.

По его словам, после того, как специалисты завершат анализ поставок краба, Росрыболовство вместе с правоохранительными органами начнут взаимодействие, чтобы «навести порядок».

Шестаков также допустил, что специалисты Росрыболовства после анализа поставок краба могут начать изучать поставки в HoReCa (отели и общепит) Москвы лососевой продукции.

«В следующем году можно будет выявить много нелегальной рыбной продукции на отечественном рынке и начать работу, связанную с ее легализацией», — добавил глава Росрыболовства.

Он уточнил, что речь идет об организованной торговле, потому что «рынки — отдельная история», так как, по его словам, на рынки можно приходить каждый день и изымать незаконно выловленную рыбную продукцию.

В 2021 году вице-президент Ассоциации торговых и промышленных предприятий рыбного рынка Александр Фомин сообщил, что для российских рыбаков крабы — наиболее маржинальный по сравнению с другими видами акваресурс. На долю крабов тогда приходилось около 42% всей экспортной выручки отечественной рыбной отрасли. Основную часть добытого краба рыбаки продают в другие страны. В среднем в год вылов краба составляет около 90 тыс. т. Основная часть добывается на Дальнем Востоке, ведется промысел и в Северном бассейне.

Сезон активной добычи краба на Дальнем Востоке начался в сентябре. В 2022 году многие компании переориентировались с экспорта в США и Европу на Китай из-за западных санкций. В июле об этом, например, сообщала группа компаний «Русский краб». По словам ее генерального директора Александра Сапожникова, группа ежегодно отправляла в США 3,5 тыс. т варено-мороженого краба, но в этом году переориентируется на китайский рынок.