Шохин заявил о возврате в казну инфраструктуры из-за ошибок приватизации

Александр Шохин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в последнее время наблюдает «возрастающий интерес» государства к портовой инфраструктуре, заявил на сессии ВЭФ глава РСПП Александр Шохин, передает корреспондент РБК. По его словам, в этом направлении очень активно работает Генпрокуратура, из-за чего некоторые частные объекты логистической инфраструктуры «возвращаются в казну».

«Весомая, одна из главных тем [заседания подкомиссии РСПП по логистике] — это роль частного бизнеса в развитии тоанспортно-логистических коридоров. Нам хотелось бы, учитывая большую потребность в финансовых ресурсах, чтобы все-таки механизмы привлечения частного капитала и частных компаний оставались одними из магистральных направлений. Хотя, честно говоря, последнее время мы видим возрастающий интерес государства к инфраструктуре портовой. Очень активно в этом направлении работает Генеральная прокуратура, некоторые частные объекты инфраструктуры логистической возвращаются в казну поскольку когда-то в 90-е [годы] какие-то были ошибки в приватизации», — заявил Шохин.

Глава РСПП отметил, что в настоящее время главная задача состоит в том, чтобы повысить вклад частного бизнеса и частных инвесторов в развитие этой инфраструктуры. «Хотя, безусловно, могли быть когда-то решения, которые с высоты [прошедших] десятилетий 21 века могут показаться не совсем справедливыми. Здесь важно действительно насколько новые собственники эффективно развивают этот бизнес», — добавил он.

С начала года Генпрокуратура подала уже десятки исков с требованием передачи государству частных активов, некоторые из которых относятся и к портовой инфраструктуре. Так, 24 июля Арбитражный суд Пермского края арестовал имущество ООО «Порт Пермь», которое Генпрокуратура попросила вернуть государству. Приватизированы они были в 2009–2013 годах.

За несколько недель до этого Центральный районный суд Калининграда удовлетворил иск Генпрокуратуры к депутату Госдумы от «Единой России» Андрею Колеснику и его родственникам, поданный из-за незаконного, по утверждению силовиков, приобретения акций АО «Калининградский морской торговый порт». Генпрокуратура установила, что Колесник, а также его супруга Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко незаконно приобрели, скрытно владели акциями порта, а также вели нелегальную коммерческую деятельность по управлению портом, что привело к неправомерному обогащению.

В начале года Хамовнический суд Москвы, также по иску Генпрокуратуры, обратил в доход государства 92,4% акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO). В октябре 2022-го суд взыскал в пользу государства 100% акций Мурманского морского рыбного порта (ММРП), приватизированного в 2015 году.

