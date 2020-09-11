«Автодор» представил проект дороги «Золотое кольцо»

Протяженность трассы составит более 1,5 тыс. км, пока этот проект является только «мечтой», правительство его еще не утвердило, заявил глава «Автодора»

Вячеслав Петушенко (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко провел презентацию перспективного проекта — автодороги «Золотое кольцо», общей протяженностью более 1500 километров. Презентацию предоставили РБК в пресс-службе «Автодора».

Протяженность трассы Ярославль — Кострома — Иваново — Владимир — Гусь Хрустальный — Рязань — Михайлов — Тула — Калуга — Вязьма — Ржев — Тверь — Углич — Ярославль составит 1515 километров.

Как пояснил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, «это будет дорога первой технической категории со скоростью движения 110 километров в час». «Абсолютное большинство этих участков сегодня существуют. Да, они и региональные, и передаются в федеральные в этой части», — сказал он.

По его словам, пока этот проект — только «мечта», поскольку он не утвержден в правительстве. Поэтому говориться сейчас о сроках его реализации невозможно.