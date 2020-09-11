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«Автодор» представил проект дороги «Золотое кольцо»

Протяженность трассы составит более 1,5 тыс. км, пока этот проект является только «мечтой», правительство его еще не утвердило, заявил глава «Автодора»
Вячеслав Петушенко
Вячеслав Петушенко (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко провел презентацию перспективного проекта — автодороги «Золотое кольцо», общей протяженностью более 1500 километров. Презентацию предоставили РБК в пресс-службе «Автодора».

Протяженность трассы Ярославль — Кострома — Иваново — Владимир — Гусь Хрустальный — Рязань — Михайлов — Тула — Калуга — Вязьма — Ржев — Тверь — Углич — Ярославль составит 1515 километров.

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Как пояснил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, «это будет дорога первой технической категории со скоростью движения 110 километров в час». «Абсолютное большинство этих участков сегодня существуют. Да, они и региональные, и передаются в федеральные в этой части», — сказал он.

По его словам, пока этот проект — только «мечта», поскольку он не утвержден в правительстве. Поэтому говориться сейчас о сроках его реализации невозможно.

«Знаете, банальную вещь скажу, социальную: надо успеть построить дороги, чтобы там было для кого. А так, население-то вокруг, не могу сказать, что растет крепко. Тверская, Ярославская. Все же стремятся в большие города. А сейчас за счет того, что возникают большие социальные программы, и сельское хозяйство, и все — это же надо грузы привозить, это же себестоимость», — сказал Петушенко.

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Несмотря на то, что многие участки уже существуют, их надо реконструировать «потому что через населенные пункты, через светофоры, через пешеходные переходы она не поедет», добавил глава «Автодора». Для реализации проекта нужно не только реконструировать, но и строить новые участки дорог.

В апреле 2020 года правительство решило передать более 1,9 тыс. км региональных дорог на территории 11 регионов перейдут в федеральную собственность. В результате в состав федеральной трассы Р132 «Золотое кольцо», которая ранее ограничивалась маршрутом Калуга—Тула—Михайлов—Рязань, включили региональные трассы общей протяженностью 944 км. 

Авторы: Владислав Гордеев, Мария Кокорева
Теги: «Автодор», автотрасса, презентация
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