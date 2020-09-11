Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 75,53 (-0,54) Инвестиции, 10 сен, 12:40
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 89,3 (-0,26) Инвестиции, 10 сен, 12:40
Азаренко победила Серену Уильямс и вышла в финал US Open Спорт, 07:06 Трамп назвал плюсом свои хорошие отношения с Путиным и Ким Чен Ыном Политика, 07:04 В правительстве назвали кандидата в главы новой «морской» корпорации Бизнес, 07:00 В ЦИК предупредили о возможной ликвидации партии племянника Путина Политика, 06:34 Адвокат сообщил о переводе летчика Ярошенко в частную тюрьму США Общество, 06:32 Эксперты оценили перспективы новых санкций США против России Политика, 06:00 Возле отеля в Китае произошел взрыв Общество, 05:54 В российских магазинах предложили ввести двойные ценники Бизнес, 05:33 В Крыму проведут авиаработы по вызову осадков Общество, 05:22 Диетолог назвал идеальный осенний продукт Общество, 04:43 СМИ сообщили об отражении Сирией ракетного удара Израиля Общество, 04:05 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 28 млн Общество, 04:04 Трамп объявил о наличии у США неизвестного другим оружия Политика, 03:40 «Аэрофлот» нарастил перевозки после возобновления полетов за рубеж Бизнес, 03:38
Бизнес ,  
0 

В правительстве назвали кандидата в главы новой «морской» корпорации

Топ-менеджер ОСК и выходец из Минпромторга Леонид Стругов рассматривается в качестве кандидата на пост главы Корпорации морского приборостроения, сообщили в правительстве. Корпорация создана в апреле, ее оборот — около ₽30 млрд
Леонид Стругов
Леонид Стругов (Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ‎» )

Почему Стругов

На пост главы Корпорации морского приборостроения рассматривается первый вице-президент ОСК Леонид Стругов. Так вице-премьер Юрий Борисов ответил на вопрос РБК о том, кого Минпромторг представит президенту в качестве кандидата в руководители недавно созданной корпорации.

«Стругов достаточно погружен в судостроительную тематику. Он начинал на «Звездочке» и всю жизнь посвятил судостроению. В принципе как комплектатор хорошо знает морское приборостроение. Стругов пользуется авторитетом среди коллег, его хорошо знают в отрасли, поэтому это вполне взвешенная кандидатура», — пояснил Борисов.

Борисов заявил о создании новой компании для пусков с «Морского старта»
Бизнес
Плавучий космодром &laquo;Морской старт&raquo;

О том, что Стругов рассматривается на пост главы Корпорации морского приборостроения, ранее РБК сообщали два топ-менеджера из оборонно-промышленного комплекса. Тогда собеседники РБК отмечали, что Путин пока не подписал указ о назначении Стругова. «Стругов — основной претендент. Но рассматривается и запасная кандидатура, так как Стругову 65 лет и он близок к достижению предельного возраста пребывания на госслужбе», — пояснил один из них. С 2018 года в России предельный возраст пребывания на государственной службе составляет 70 лет.

Кандидатуру на пост главы новой корпорации должен выдвинуть Минпромторг, после этого ее должен одобрить президент. РБК направил запрос в министерство.

Кто такой Леонид Стругов

Леонид Стругов родился в Северодвинске и там же в 1978 году окончил Севмашвтуз, получив специальность «инженер-электрик». Трудовую деятельность начал в 1972 году на северодвинском машиностроительном предприятии «Звездочка», пройдя за 11 лет путь от ученика электромонтера до старшего инженера.

В 1983–1993 годах Стругов работал на заводе «Полярная звезда», начав с должности начальника бюро, дошел до заместителя директора завода по экономике. С 1993 по 1999 год занимал должность гендиректора архангельской компании «Двина». Следующие пять лет проработал в Москве в Российском агентстве по судостроению. Работу там он закончил в должности начальника управления гособоронзаказа и мобподготовки. С 2005 года Стругов был начальником управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности.

В 2008 году Стругов был назначен директором департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга. А в декабре 2014 года перешел на работу в ОСК в качестве первого вице-президента корпорации, где курирует гособоронзаказ.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

Зачем создана новая корпорация

Указ о создании Корпорации морского приборостроения президент Владимир Путин подписал 1 апреля. В уставный капитал новой госкорпорации войдут 100% минус одна акция четырех концернов. Это московский производитель боевых систем для ВМФ «Моринформсистема-Агат» и три петербургских предприятия: НПО «Аврора», концерн «Океанприбор» и ЦНИИ «Электроприбор». Их суммарная выручка по РСБУ по итогам 2018 года составила около 30 млрд руб., следует из базы данных СПАРК.

Эти концерны разрабатывают и производят автоматизированные системы управления, навигационное оборудование для надводных и подводных кораблей, а также гидроакустическое оборудование. Работают предприятия преимущественно в интересах ОПК.

Необходимость объединения концернов в корпорацию Борисов объяснил «синергией». «В рамках корпорации всегда по крайней мере теоретически можно проводить вменяемую техническую политику, связанную с унификацией технических предприятий, стандартизацией. Кроме того, объединение дает сокращение управленческого аппарата, не надо содержать лишнюю бухгалтерию и так далее. В этом плане всегда есть плюсы», — заключил вице-премьер.

Вице-президент ОСК стал кандидатом в главы новой «морской» корпорации
Политика
Леонид Стругов

В России еще с советских времен не было единой структуры, которая обеспечивала бы единую техническую политику и унификацию разработок в части морского приборостроения, напомнил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), специалист по ВМФ Илья Крамник.

«Много разнотипных радиолокационных комплексов (РЛС), систем управления, систем связи. Эта проблема есть даже на новых кораблях: например, на новом фрегате установлен РЛС «Полимент», на новом корвете — РЛС «Заслон». Это оборудование разных производителей, и ни один из них практически не обладает ресурсами, необходимыми для проведения масштабных дорогостоящих разработок», — пояснил Крамник.

Однако пока непонятно, как такое решение будет реализовано, отметил эксперт РСМД. «Пока — за некоторыми исключениями — нельзя говорить о том, что опыт создания таких холдингов в России целиком положительный. Отнюдь не везде удается добиться унификации разработок и объединения инженерных усилий, потенциалов», — говорит Крамник. В качестве отрицательного примера он привел опыт Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

«Это одна из корпораций с наименее эффективным управлением подведомственными организациями. Но, может быть, как раз при создании Корпорации морского приборостроения удастся учесть их ошибки», — подытожил собеседник РБК.

Автор: Инна Сидоркова
Теги: Юрий Борисов, ОСК
Материалы по теме
Власти объявили сроки первого полета МС-21 с отечественными двигателями
Бизнес
Глава ОСК допустил строительство нового плавучего космодрома
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter