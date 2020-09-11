В правительстве назвали кандидата в главы новой «морской» корпорации

Топ-менеджер ОСК и выходец из Минпромторга Леонид Стругов рассматривается в качестве кандидата на пост главы Корпорации морского приборостроения, сообщили в правительстве. Корпорация создана в апреле, ее оборот — около ₽30 млрд

Леонид Стругов (Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ‎» )

Почему Стругов

На пост главы Корпорации морского приборостроения рассматривается первый вице-президент ОСК Леонид Стругов. Так вице-премьер Юрий Борисов ответил на вопрос РБК о том, кого Минпромторг представит президенту в качестве кандидата в руководители недавно созданной корпорации.

«Стругов достаточно погружен в судостроительную тематику. Он начинал на «Звездочке» и всю жизнь посвятил судостроению. В принципе как комплектатор хорошо знает морское приборостроение. Стругов пользуется авторитетом среди коллег, его хорошо знают в отрасли, поэтому это вполне взвешенная кандидатура», — пояснил Борисов.

О том, что Стругов рассматривается на пост главы Корпорации морского приборостроения, ранее РБК сообщали два топ-менеджера из оборонно-промышленного комплекса. Тогда собеседники РБК отмечали, что Путин пока не подписал указ о назначении Стругова. «Стругов — основной претендент. Но рассматривается и запасная кандидатура, так как Стругову 65 лет и он близок к достижению предельного возраста пребывания на госслужбе», — пояснил один из них. С 2018 года в России предельный возраст пребывания на государственной службе составляет 70 лет.