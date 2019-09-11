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Бизнес ,  
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Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение по списку «олигархов»
Бизнесмен Валентин Гапонцев был не согласен с тем, что Минфин США причислил его к «российским олигархам». Их список был опубликован в январе 2018 года вместе с так называемым кремлевским докладом
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Бизнесмен российского происхождения, совладелец IPG Photonics Валентин Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение об урегулировании спора, возникшего из-за включения его в список «российских олигархов», следует из документа (*pdf), размещенного в электронной базе судов.

Стороны предлагают прекратить производство в рамках дела до 11 сентября 2022 года и полностью закрыть его, если к тому моменту у них не будет возражений.

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Минфин США пошел на мировую с фигурантом «кремлевского доклада»

Спор между Гапонцевым и Минфином США касался включения бизнесмена в список «российских олигархов» в так называемом кремлевском докладе. Американское министерство причислило миллиардера и его компанию к «сообщникам неприятеля США». Гапонцев обратился в суд с требованием отменить решение Минфина, вычеркнуть его из списка и оплатить судебные издержки и юристов.

В жалобе он заявил, что Минфин «перепечатал» список российских миллиардеров по версии журнала Forbes от 29 марта 2017 года, а не провел серьезного расследования. По словам Гапонцева, включение в список «олигархов» причинило ущерб его компании, а защита бизнесмена говорила, что решение властей США может стоить ему контрактов на несколько миллионов.

В конце августа текущего года стороны договорились об условиях мирового соглашения.

В иске Гапонцева говорилось, что 99% его активов расположены в США, а 31% IPG Photonics он контролирует через Трасты. В 2011 году эта компания контролировала 80% мирового рынка волоконных лазеров большой мощности, используемых для сварки, резки, гравировки и других видов обработки металлов.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Минфин США
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